Çarşamba akşamlarının efsanesi Kuruluş Osman bu hafta 43. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 43. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Savcı Bey'in "Hepimizin ortak kıymeti olan bu sancak değiştirilemez" sözleri dikkat çekerken Osman Bey ağabeyinin sözlerine "Biz bu sancakla direndik ve dirildik. Gayrı gaza vaktidir. Gayrı fetih vaktidir." diyerek karşılık verdi. Osman Bey ayrıca tekfur Nikola'ya esir düşen yeğenini kurtarmak için harekete geçiyor ve önemli bir planı devreye alıyor. İşte dizide bu hafta yaşanacak olaylar...

OSMAN BEY VE ALPLERİ BİZANS ORDUSUNU PERİŞAN ETTİ

Osman Bey ve alplerinin Bizans kuvvetlerine baskın yaptığı savaş sahnesi damga vurdu. Türk televizyonlarında görülmemiş bir aksiyonun ekrana geldiği sahne, sosyal medyada övgüye boğuldu.