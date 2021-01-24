Kanal D o dizinin fişini çekti ani final kararı verdi! Art arda finaller! Gün değişikliği kurtaramadı

Kanal D'den milyonları üzen ayrılık! O dizinin fişi çekildi! Başrollerde ekranlara gelen Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon ve Timur Acar'ın yer aldığı Babam çok değişti dizisinde geçtiğimiz haftalarda ciddi anlamda değişiklikler meydana geldi. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu dizide yapılan değişikliklerin reytinglere yansımaması sonucu erken final kararı alındı. Babam Çok Değişti ekrana gelen son bölümüyle reyting listelerinde ilk 10 program arasına girememişti. Babam Çok Değişti dizisinin final tarihi 25 şubat 2021 olacak.
Babam çok değişti…
Babam çok değişti dizisinin beşinci bölümünde senarist değişti ve yola Birol Güven ile devam etme kararı alındı. İyi aile babası isminin Babam çok değişti ismi ile değiştirmesi büyük dikkat çekmişti. Dizinin son bölümleri ekranlara gelirken Naz Elmas da konuk oyuncu olarak ekibe katılmıştı.Süreç film yapımcılığında ekranlara gelen ve yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün yer aldığı dizide reytinglere değişikliklerin yansımamış olması final kararı almasına neden oldu.
Babam çok değişti dizisinin son bölümü ile reyting listelerinde istediği listeye girememesi ve ilk on program arasına girememesi final kararı alamamasına neden oldu. Babam çok değişti dizisi önümüzdeki 8. Bölümüyle final yapacak ve ekranlara veda edecek.