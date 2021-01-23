Kanaldan ani karar! Fenomen iki dizinin günü değiştiriliyor! İzleyiciler şaşkınlığın kurbanı olacak

Bu hafta cuma günü 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Akrep dizisi ile 8. bölümü yayınlanan Sol Yanım dizileriyle ilgili Star TV'den önemli bir açıklama yapıldı. Star TV sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Sol Yanım yeni gününde yeni bölümüyle çarşamba 20.00'da Star'da!" ve "Akrep yeni gününde, yeni bölümüyle perşembe 20.00'da Star'da!" ifadelerine yer verildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından iki dizinin de izleyicileri büyük şaşkınlık yaşadı. İzleyiciler şimdi Akrep ve Sol Yanım dizilerinin yeni yayın gününde alacağı reyting sonuçlarını merak ediyor.
İKİ DİZİNİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLİYOR
Akrep ve Sol Yanım dizilerinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Cuma günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Akrep dizisi gelecek haftadan itibaren perşembe günleri izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca perşembe günü yayınlanan Sol Yanım dizisi de gelecek haftayla birlikte çarşamba günleri ekranlarda olacak.
AKREP SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fikret, gizemli bir adamdan gelen telefonla eşi Berna'nın intihar etmediğini ve öldüğü gece evde birinin olduğunu öğrenir. Berna'nın ölümünün gizemini aydınlatmaya karar veren Fikret, Berna'nın ölümüne şahit olan adamın peşine düşer. Ancak Perihan da başka bir oyun kurunca, Fikret kendini yeni bir akrep kapanında bulacaktır.
Fikret'i çocuklarının gözünden düşürmeyi başaran ve bütün planları kusursuz işleyen Ferda; Merve, Duru ve Aras üçgeninde giderek yükselen gerilimden ise son derece rahatsızdır. Merve'yi kendi yanında tutmak için yeni planlar yaparken, diğer kızı Ayşem ile ilgili sırrının Perihan'ın elinde olacağına ihtimal vermez. Oysa Perihan, Ferda'nın kızı olduğunu ortaya çıkardığı Ayşem'e hayatının şokunu yaşatır ve evlatlık olduğunu söyler! Anneannesi olduğu gerçeğini saklayarak, gerçek annesi hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracağının da sözünü verir.