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    • 24.01.2021 00:44
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    Kanaldan ani karar! Fenomen iki dizinin günü değiştiriliyor! İzleyiciler şaşkınlığın kurbanı olacak

    Kanal ani karar! Fenomen iki dizinin günü değiştiriliyor! İzleyiciler şaşkınlığın kurbanı olacak. ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan ve dizilerinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Cuma günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Akrep dizisi gelecek haftadan itibaren perşembe günleri izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca perşembe günü yayınlanan Sol Yanım dizisi de gelecek haftayla birlikte çarşamba günleri ekranlarda olacak. İzleyiciler alınan bu flaş kararların ardından şaşkınlığa uğradı.

    takvim.com.tr
    Kanaldan ani karar! İki dizinin yayın günü değişti

    Bu hafta cuma günü 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Akrep dizisi ile 8. bölümü yayınlanan Sol Yanım dizileriyle ilgili Star TV'den önemli bir açıklama yapıldı. Star TV sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Sol Yanım yeni gününde yeni bölümüyle çarşamba 20.00'da Star'da!" ve "Akrep yeni gününde, yeni bölümüyle perşembe 20.00'da Star'da!" ifadelerine yer verildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından iki dizinin de izleyicileri büyük şaşkınlık yaşadı. İzleyiciler şimdi Akrep ve Sol Yanım dizilerinin yeni yayın gününde alacağı reyting sonuçlarını merak ediyor.

    İKİ DİZİNİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLİYOR

    Akrep ve Sol Yanım dizilerinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Cuma günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Akrep dizisi gelecek haftadan itibaren perşembe günleri izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca perşembe günü yayınlanan Sol Yanım dizisi de gelecek haftayla birlikte çarşamba günleri ekranlarda olacak.

    AKREP SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Fikret, gizemli bir adamdan gelen telefonla eşi Berna'nın intihar etmediğini ve öldüğü gece evde birinin olduğunu öğrenir. Berna'nın ölümünün gizemini aydınlatmaya karar veren Fikret, Berna'nın ölümüne şahit olan adamın peşine düşer. Ancak Perihan da başka bir oyun kurunca, Fikret kendini yeni bir akrep kapanında bulacaktır.

    Fikret'i çocuklarının gözünden düşürmeyi başaran ve bütün planları kusursuz işleyen Ferda; Merve, Duru ve Aras üçgeninde giderek yükselen gerilimden ise son derece rahatsızdır. Merve'yi kendi yanında tutmak için yeni planlar yaparken, diğer kızı Ayşem ile ilgili sırrının Perihan'ın elinde olacağına ihtimal vermez. Oysa Perihan, Ferda'nın kızı olduğunu ortaya çıkardığı Ayşem'e hayatının şokunu yaşatır ve evlatlık olduğunu söyler! Anneannesi olduğu gerçeğini saklayarak, gerçek annesi hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracağının da sözünü verir.

        Annesinin ölümünden sonra yaşananları sorguladıkça, annesinin intihar ettiği fikrinden uzaklaşan Duru da o gece yaşananları öğrenmek için sorular sormaya başlar. Önce babasının ilişkisi nedeniye şüphelendiği Selma'yla yüzleşir.

        Selma'nın o gece evde olan kişinin Ferda olduğunu işaret etmesi üzerine Duru, babası ve teyzesi arasında bir ilişki olabileceğinin farkına varır! Duru bu araştırmaları yaparken, gerçekleri bilen Aras, Duru'ya olan sevgisi ve vicdan azabı arasında tamamen kontrolden çıkacaktır.

        İpek ve Şahin'in hızla gelişen ilişkisi herkesi yeni bir tavır almaya zorlarken; Perihan ise kızının ölümüyle ilgili şüphelerini artıracak yeni bir bilgiye ulaşır. Tüm şüpheleri Fikret'in üzerine toplayan bu bilgi sayesinde Perihan yeni bir oyun kurar.

            SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            Nilgün kızını hayal kırıklığından korumak için neler yapacak? İhsan, Nilgün'le karşılaşmasının ardından Serra ve Selim'in ilişkisine bakışını değiştirecek mi? Biricik ve Zeynep'in kavgası okuldaki dengeleri nasıl değiştirecek? Berrin Kutlusay'ın malikaneye gelişi dengeleri nasıl etkileyecek? Selim, Burak'ın yapmaya çalıştığı kötülüğün farkına varacak mı?

            Nilgün, Serra'nın İhsan tarafından eve bırakıldığını görünce kızına İhsan hakkında sorular sorar ve Kutlusay Ailesi hakkında uyarır. İhsan, Serra'nın Nilgün'ün kızı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşar. Nilgün kızının bir Kutlusay tarafından üzülmesine izin vermemeye kararlıdır. Serra'nın kendisiyle aynı hataya düşmemesi için elinden geleni yapmaya karar verir.

            Berrin'in geçirdiği kalp krizi ailenin tekrar bir araya gelmesini sağlarken buzlar da yavaş yavaş erir. İhsan ve Selim arasında orta yolu bulmaya çalışan Berrin, nihayet başarıya ulaşır ve babasının özrü karşısında Selim yumuşar. Berrin'in malikaneye gelmesiyle Selim de eve geri dönüp dönmeme konusunu düşünmeye başlar.

                Berrin'in gelişi Asena'yı köşeye sıkıştırır. Gözünü Asena'dan ayırmayan Berrin, Asena'ya karşı İhsan'ı uyarır. Asena ise katalog çekimlerini bahane ederek İhsan'dan aldığı parayı babasına emanet eder.

                Burak, Selim'i partilerle dolu hayatına geri döndürüp Serra'dan uzaklaştırmaya çalışırken, Serra'yı ise Selim'le ilişkilerinin yürümeyeceğine ikna etmeye çalışır.

                Biricik, Zeynep'in ihanetine karşı intikam planını hazırlar. Zeynep, Nazlım'ı tehdit etmeye kalkınca sert bir çıkışla karşı karşıya kalır. Nazlım, Barbar ve Ali ise bu hengameden yararlanarak arkadaşların arasını daha çok açmak için iş başındadır.
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                Haberler Magazin Kanaldan ani karar! Fenomen iki dizinin günü değiştiriliyor! İzleyiciler şaşkınlığın kurbanı olacak