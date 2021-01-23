Kanaldan ani karar! Fenomen iki dizinin günü değiştiriliyor! İzleyiciler şaşkınlığın kurbanı olacak

Bu hafta cuma günü 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Akrep dizisi ile 8. bölümü yayınlanan Sol Yanım dizileriyle ilgili Star TV'den önemli bir açıklama yapıldı. Star TV sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Sol Yanım yeni gününde yeni bölümüyle çarşamba 20.00'da Star'da!" ve "Akrep yeni gününde, yeni bölümüyle perşembe 20.00'da Star'da!" ifadelerine yer verildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından iki dizinin de izleyicileri büyük şaşkınlık yaşadı. İzleyiciler şimdi Akrep ve Sol Yanım dizilerinin yeni yayın gününde alacağı reyting sonuçlarını merak ediyor.

İKİ DİZİNİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLİYOR

Akrep ve Sol Yanım dizilerinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Cuma günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Akrep dizisi gelecek haftadan itibaren perşembe günleri izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca perşembe günü yayınlanan Sol Yanım dizisi de gelecek haftayla birlikte çarşamba günleri ekranlarda olacak.