Survivor Duygu diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrılacak mı soruları bugün yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilen konulardan birisi olarak öne çıktı. Parkurda yarışma esnasında talihsiz bir kaza yaşayan Duygu acılar içerisinde yerde kaldı. Doktor Metin Kuş ise sedye isteyerek durumunu kontrol istedi. Peki, Duygu Serap Salman kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte yarışmaya dair detaylar...

SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor Duygu diskalifiye mi oldu sorusunun yanıtı bu akşam belli olacak. Yarışmacıyla ilgili karar verildiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte Survivor Duygu kimdir sorusunun yanıtı;