Survivor Duygu diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrılacak mı soruları bugün yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilen konulardan birisi olarak öne çıktı. Parkurda yarışma esnasında talihsiz bir kaza yaşayan Duygu acılar içerisinde yerde kaldı. Doktor Metin Kuş ise sedye isteyerek durumunu kontrol istedi. Peki, Duygu Serap Salman kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte yarışmaya dair detaylar...
SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Survivor Duygu diskalifiye mi oldu sorusunun yanıtı bu akşam belli olacak. Yarışmacıyla ilgili karar verildiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte Survivor Duygu kimdir sorusunun yanıtı;
SURVİVOR DUYGU KİMDİR?
Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Duygu Serap Salman atletizm, crosfitter, fitness ve kickbokss ile yakından ilgileniyor. Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan yarışmacının Instagram hesabı duyguserapsalman'dır.
SURVİVOR BUGÜN VAR MI?
Sevilen yarışma programı Survivor 19 Ocak Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
19 OCAK TV 8 YAYIN AKIŞI
17.15 Survivor 2021
20.00 Survivor 2021- Yeni Bölüm
00.15 Survivor Ekstra - Canlı
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da bu hafta eleme adayları Ünlüler Takımı'ndan İlayda ve Gönüllüler Takımı'ndan Sancakay eleme adayları olarak belirlendi.
SURVİVOR GEÇEN KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da Ada konseyi toplandı ve elenen isim duyuruldu. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler Takımı'ndan Sena, Uğurtan Dora ve Reşat eleme adayları olarak belirlenmişti. Acun Ilıcalı elenen yarışmacının Sena olduğunu açıkladı.
GEÇEN HAFTA SURVİVOR SMS SIRALAMASI
1. Poyraz
Birinci olan Poyraz, Reşat'ı aday göstermişti.
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir'de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.
SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?
Teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni olan Sancakay Ilım Morgül, sporcu kimliğiyle biliniyor. Spor hayatına ritmik jimnastikle adım atan Survivor Sancakay, Lise 3'e kadar okuduğu İzmir'de futbol kariyerine başladı. Lise 4'te Rizespor'a transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini de yine bu şehirde tamamladı.
İstanbul'da doğan Survivor Sancakay Ilım Morgül'ün doğum tarihi; 30 Ocak 1997. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 28 yaşındadır.
2 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünü okuyan Survivor Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça dillerine hakim. Morgül, sonraki dönemlerde ise eğitim hayatını İstanbul'da devam ettirdi.
Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazanarak İstanbul'a yerleşen Morgül, halen 4. sınıf öğrencisidir.