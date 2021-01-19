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    • Magazin
    • 19.01.2021 17:09
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    • 19.01.2021 17:09
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    ? ? Ne zaman çekildi?

    Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan ? Vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen özellikle aksiyon ve komedi içerikli filmleri keyifle takip edenlerin çok seveceği ? Yönetmen koltuğunda Nima Nourizadeh’in oturduğu filmi yayın akışında gören izleyiciler hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Peki filmi ne zaman çekildi? İşte tüm bilgiler…

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    American Ultra film konusu nedir?

    Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile 2015 yılında vizyona giren American Ultra film izleyicileri ekrana kilitlemişti, televizyonda da yayınlandığında ilgiyle izleniyor. Bu akşam yayın akışında gören izleyiciler arama motorları üzerinden American Ultra film konusu nedir? American Ultra oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Film hakkında tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    AMERICAN ULTRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Mike ile sevgilisi Phoebe küçük bir kasabada son derece sakin bir hayat sürerken sıkıcı buldukları hayatları olağanüstü bir macerayla şenlecektir. Mike yakın zamanda sevgilisine evlilik teklifi etmeyi planlarken Mike'ı tanıyan kimsenin bilmediği bir sır her şeyi altüst eder. Mike esasında hükümet için çalışan bir gizli ajandır ve üstleri tarafından güvenilirliğine gölge düştüğü gerekçesiyle etiketlenmiştir. Mike, çalıştığı birim tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılırken Phoebe'yi de yanına alıp peşindekilerden kaçmak için yollara düşer ve tüm becerilerini sergilemek zorunda kalacağı zorlu bir deneyime adım atar.

    AMERICAN ULTRA OYUNCULARI KİMLER?

    Jesse Eisenberg – Mike Howell
    Kristen Stewart – Phoebe Larson
    Topher Grace – Adrian Yates
    Connie Britton – Victoria Lasseter
    Walton Goggins – Laugher
    John Leguizamo – Rose

    Bill Pullman – Raymond Krueger
    Tony Hale – Peter "Petey" Douglas
    Monique Ganderton – Crane
    Stuart Greer – Sheriff Bernie Watts
    Lavell Crawford – Big Harold
    Michael Papajohn – Otis
    Nash Edgerton – Beedle
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