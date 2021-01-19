Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile 2015 yılında vizyona giren American Ultra film izleyicileri ekrana kilitlemişti, televizyonda da yayınlandığında ilgiyle izleniyor. Bu akşam yayın akışında gören izleyiciler arama motorları üzerinden American Ultra film konusu nedir? American Ultra oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Film hakkında tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
AMERICAN ULTRA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mike ile sevgilisi Phoebe küçük bir kasabada son derece sakin bir hayat sürerken sıkıcı buldukları hayatları olağanüstü bir macerayla şenlecektir. Mike yakın zamanda sevgilisine evlilik teklifi etmeyi planlarken Mike'ı tanıyan kimsenin bilmediği bir sır her şeyi altüst eder. Mike esasında hükümet için çalışan bir gizli ajandır ve üstleri tarafından güvenilirliğine gölge düştüğü gerekçesiyle etiketlenmiştir. Mike, çalıştığı birim tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılırken Phoebe'yi de yanına alıp peşindekilerden kaçmak için yollara düşer ve tüm becerilerini sergilemek zorunda kalacağı zorlu bir deneyime adım atar.
AMERICAN ULTRA OYUNCULARI KİMLER?
Jesse Eisenberg – Mike Howell
Kristen Stewart – Phoebe Larson
Topher Grace – Adrian Yates
Connie Britton – Victoria Lasseter
Walton Goggins – Laugher
John Leguizamo – Rose
Bill Pullman – Raymond Krueger
Tony Hale – Peter "Petey" Douglas
Monique Ganderton – Crane
Stuart Greer – Sheriff Bernie Watts
Lavell Crawford – Big Harold
Michael Papajohn – Otis
Nash Edgerton – Beedle