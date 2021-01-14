EDHO'nun Kimsesiz'i geri dönüyor. Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara çıkmıştı. Ebru'nun hain çıkması ve Tipi'nin kendisini öldürtmek için yaptıkları son bölümde çok konuşulan olaylar arasında yer aldı. Dizinin usta ismiyle ilgili müjdeli haber verildi. EDHO'da Kimsesiz Doğan karakterine hayat veren ve sezon başında beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin gelecek hafta yayınlanacak olan bölümünde izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.
KİMSESİZ DOĞAN GERİ DÖNÜYOR
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sağlığına kavuşan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gelecek hafta yayınlanacak 179. bölümünde izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.
BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
Ali Sürmeli muhabirlerin "Sağlığınız nasıl? Ne zaman diziye geri döneceksiniz?" sorusuna "Yeniden doğdum, yürüme çağındayım. Çok şükür iyiyiz. Kısmetse döneceğiz" açıklamasını yaptı. Ünlü oyuncunun menajeri Cem Tatlıtuğ "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a ne zaman dönüyorsunuz?" sorusu hakkında bilgi verdi ve "Çekimler devam ediyor, yapımcı ile yaptığımız görüşmede yılbaşından sonra yeni sezona girdiğimizde Ocak ayında tekrar başlayacağız" şeklinde yanıt vermişti.
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
Ali Sürmeli 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl doğumlu Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.
Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı.
1999 yılında başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı "Deli Yürek" adlı televizyon dizisinde Turgay Atacan rolünde görüldü.
2001 yılında Semir Aslanyürek'in yönettiği "Şellale" adlı filmde Süleyman adlı karakteri canlandırdı. "Aşka Sürgün", "Yağmurdan Sonra", "Hürrem Sultan" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2006 yılında Semir Aslanyürek'in "Eve Giden Yol 1914" ve Ömer Fark Sorak'ın "Sınav" adlı filmlerinde rol aldı.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.
Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.
Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.