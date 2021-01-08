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    • 08.01.2021 19:33
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    • 08.01.2021 19:33
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    Güzelliğiyle mest ediyor! 'nin Reyyan'ı hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! meğer...

    'nin güzeli Reyyan hakkındaki gerçek duyanları adeta şaşkına çevirdi. atv ekranlarında izleyici ile buluşan Hercai'nin Reyyan'ı güzelliğiyle en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Oyunculuğu ve güzelliği ile herkes büyüleyen Şahin, şöhret basamaklarını tırmanırken özel yaşantısı da merak konusu oldu. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkındaki şaşırtıcı bilgiler...

    Hercai'nin Reyyan'ı hakkındaki gerçek şaşırttı

    Hercai'nin güzeli Reyyan hakkındaki gerçek duyanları adeta şaşkına çevirdi.

    atv ekranlarında izleyici ile buluşan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güzelliğiyle en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

    Oyunculuğu ve güzelliği ile herkes büyüleyen Şahin, şöhret basamaklarını tırmanırken özel yaşantısı da merak konusu oldu.

    İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkındaki şaşırtıcı bilgiler ve ünlülerin memleketleri...

    EBRU ŞAHİN KİMDİR?
    Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.

    İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.

    Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

    Ebru Şahin basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor.

    EBRU ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
    2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

    2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

    2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

    2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

    2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

    2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)

    Murat Ünalmış: Kayseri


    Ahu Tuğba: İstanbul

    Necati Şaşmaz: Elazığ

    Nihat Nikerel: Çorum


    Nurgül Yeşilçay: Afyon


    Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


    Hilal Altınbilek - İzmir


    Bensu Soral - Bursa


    Tamer Karadağlı - Kars

    Burak Özçivit - Gaziantep


    Didem Balçın - Ankara

    Celal Yonat - Sivas


    Hadise - Sivas


    Alparslan Özmol - Bursa


    Songül Karlı: Tokat
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    Haberler Magazin Güzelliğiyle mest ediyor! Hercai'nin Reyyan'ı hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Ebru Şahin meğer...