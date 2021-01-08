Hercai'nin güzeli Reyyan hakkındaki gerçek duyanları adeta şaşkına çevirdi.
atv ekranlarında izleyici ile buluşan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güzelliğiyle en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.
Oyunculuğu ve güzelliği ile herkes büyüleyen Şahin, şöhret basamaklarını tırmanırken özel yaşantısı da merak konusu oldu.
İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkındaki şaşırtıcı bilgiler ve ünlülerin memleketleri...
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.
Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.
Ebru Şahin basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor.
EBRU ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)
2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)
2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)
Murat Ünalmış: Kayseri
Ahu Tuğba: İstanbul
Necati Şaşmaz: Elazığ
Nihat Nikerel: Çorum
Nurgül Yeşilçay: Afyon
Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı
Hilal Altınbilek - İzmir
Bensu Soral - Bursa
Tamer Karadağlı - Kars
Burak Özçivit - Gaziantep
Didem Balçın - Ankara
Celal Yonat - Sivas
Hadise - Sivas
Alparslan Özmol - Bursa
Songül Karlı: Tokat