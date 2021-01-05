EDHO 179. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? EDHO yeni fragman neden yok? ATV'de Salı akşamları yayınlanan ve her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni fragman merakla bekleniyordu. Fragmanın yayınlanmaması izleyiciler tarafından yeni bölümün yayınlanmayacağı şeklinde yorumlandı. Dizinin son bölümünde; Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi olmuştu.
EDHO 179. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?
Dizinin 179. yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında olmayacak. Yeni yılın ilk haftalarında yayıncı reklam anlaşmaları nedeniyle dizilere birkaç hafta ara veriliyor. Bu nedenle EDHO yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak.
EDHO 178. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR!
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.
Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz.
Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.