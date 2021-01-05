EDHO 179. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? EDHO yeni fragman neden yok? ATV'de Salı akşamları yayınlanan ve her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni fragman merakla bekleniyordu. Fragmanın yayınlanmaması izleyiciler tarafından yeni bölümün yayınlanmayacağı şeklinde yorumlandı. Dizinin son bölümünde; Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi olmuştu.