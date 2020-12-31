Dizi tarihinde böylesi hiç olmamıştı! Yeni haftada adı aniden değişiyor! O günden sonra artık...

Dizi tarihinde daha önce benzerine rastlanmamış bir adım atılıyor. Kanal D ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan İyi Aile Babası dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Son bölümü 24 Aralık Perşembe günü izleyici karşısına çıkan diziyle ilgili önemli bir karara imza atıldı. Süreç Film'in Kanal D için hazırladığı İyi Aile Babası dizisinin 5. bölümüyle birlikte isminin değişeceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Dizinin sıkı takipçileri ise İyi Aile Babası'nın hangi isimle yola devam edeceğini merak etmeye başladı.
DİZİNİN ADI DEĞİŞİYOR
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D ekranlarının yeni dizisi İyi Aile Babası'nın adında değişikliğe gidiliyor. Dizi 5. bölüm itibariyle yoluna Babam Çok Değişti ismiyle devam edecek.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mehmet Ali için sorunsuz başlayan 'Halı Saha' günü gelen haberle bozulmaya başlar. Oğulcan'ın bir sınavdan yüz aldığı haberi, ondan daha önce böyle başarılar beklemeyen anne babası tarafından kopya çekmiş olduğu gibi algılanır.
Gerçekte ise Oğulcan yeni keşfettiği 'kız'larla hoş olmayan bir deneyim yaşamış, bunu evden gizli tutmaya çalışmaktadır.
Rıfkı, Ayfer'i tedavisi için kliniğe götürme fırsatını yakalar ama kullanamaz. En azından artık kendi başına ayakta durabilmesi gerektiğini öğrenecektir.
Bu sırada evde unutulan eşofman çantası, Mehmet Ali'nin 'halı saha' yalanını ortaya çıkarır. Çok kızan Aslı onu itirafa zorlar, Öğreniriz ki herkesten gizli gizli doktor arkadaşları ile Hekimoğlu izlemekte Hekimoğlu'nu kıskanmaktadırlar.
Evde yaşanan bu gerilim sorasında ise Oğulcan, ailesinin kendisinden umutsuz olduğunu anlar. Bu durumun nedeni Mehmet Ali ise oğlunu rahatlatmak için herkese zeka testi yapılmasını önerir. Herkes kabul eder.
Sonuçta ise Aslı'dan daha düşük İQ'su olduğunu anlayan Mehmet Ali duygusal ajitatif bir konuşma ile iq testinin işlevsiz olduğunu ilan eder.
Mehmet Ali, Aslı'nın işinden istifa etmesiyle birlikte maddi olarak sıkıntıya girer ve bu durumu ailesine belli etmeden çözmeye çalışır. Ayrıca dünyaya iz bırakmakla, iyi aile babası olmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Gün sonunda ikisini de bir arada yapabileceğini fark eder.
Tedavisi bulunamamış bir hastalığı tedavi ederek dünyaya iz bırakmaya karar veren Mehmet Ali çalışmalarına başlar. Yardım, abisi Rıfkı'dan gelir.
Tabii ki bir şartla; Mehmet Ali de Ayfer konusunda abisi Rıfkı'ya yardım etmeli ve Ayfer hakkında olabildiğince bilgi toplamalıdır. Fakat o bilgileri sadece Rıfkı değil aynı zamanda anneleri Arife de istemektedir.