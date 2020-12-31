Dizi tarihinde böylesi hiç olmamıştı! Yeni haftada adı aniden değişiyor! O günden sonra artık...

Dizi tarihinde daha önce benzerine rastlanmamış bir adım atılıyor. Kanal D ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan İyi Aile Babası dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Son bölümü 24 Aralık Perşembe günü izleyici karşısına çıkan diziyle ilgili önemli bir karara imza atıldı. Süreç Film'in Kanal D için hazırladığı İyi Aile Babası dizisinin 5. bölümüyle birlikte isminin değişeceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Dizinin sıkı takipçileri ise İyi Aile Babası'nın hangi isimle yola devam edeceğini merak etmeye başladı.

DİZİNİN ADI DEĞİŞİYOR

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D ekranlarının yeni dizisi İyi Aile Babası'nın adında değişikliğe gidiliyor. Dizi 5. bölüm itibariyle yoluna Babam Çok Değişti ismiyle devam edecek.