"Beyim çok yaşa" sesleri bu akşam Kuruluş Osman'da çok konuşulan sahnelerden birisi oldu. Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının efsanesi haline gelen Kuruluş Osman'da bu akşam Ertuğrul Bey'in vefatının ardından yeni bey seçildi. Beylerin büyük desteğiyle Kayı Obası'nın yeni beyi olan Osman Bey kılıç kuşandı ve ardından oba halkına seslendi. İzleyicileri heyecanlandıran bölüm sonrası Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında neler olacağı akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. Heyecanla beklenen fragman ATV ekranlarında yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Yeni Kayı Bey'i..."
Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
DÜNDAR'IN OYUNU
Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.
OSMAN PLANLARI BOZUYOR
Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır.
SAVCI'NIN ÖFKESİ
Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.
TARGUN NE YAPACAK?
Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak?
DÜNDAR BEY'İN BEYLİK SEVDASI
Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak?
NİKOLA'NIN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?
Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?
OSMAN BEY KILIÇ KUŞANDI
Kayı beyi seçilen Osman Bey, beylik emanetlerini görkemli bir törenle teslim aldı.
Alpların meşalelerden meydana getirdiği koridorun içinden özel kaftanını ve sarığını giymiş halde geçen Osman Bey, kendisini otağın önünde bekleyen Bamsı, Abdurrahman ve Gündüz beylerin yanına geldi.
Bamsı Bey, Osman Bey'i "Giydiğin kaftan Oğuz Kaan âdetidir. Alparslan'ın ruhu, Kılıç Arslan'ın imanı, Süleyman Şah'ın kanı, Ertuğrul Gazi'nin emanetidir. Gayrı sen giymişsin. Giyene beylik getirir. Beyliğin kutlu olsun" sözleriyle karşıladı.
Bamsı Bey, Ertuğrul Gazi'nin kılıcını teslim ederken "Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi pusatıdır. Gayrı sen taşıyacak ve gazilerin serdarı sen olacaksın. Cenab-ı Hakk seni gaza yolundan ayırmasın" dedi.
Kayı Obası'na seslenen Osman Bey'in sözleri herkesi gururlandırdı: "Gayrı emanet teslim alınmış, pusat kuşanılmıştır. İmdi birlik olma, dirlik olma ve devlet olma vaktidir. Gaza ataşı harlanacak, ceng meydanı şenlenecek, yeni fetihler ve yeni zaferlerle Kayı sancağı ötelere daha ötelere taşınacaktır. Adil olun; adalet bulacaksınız. Gayret edin; destek göreceksiniz, sabredin; kurtuluşa ereceksiniz. Gazilerim, ahilerim, bacılarım, gardaşlarım. Özge bir devlet kuracağız. Evlatlarımıza, gaza aşkımızı, adalet tutkumuzu ve gayretimizi emanet edeceğiz. Ta ki sancağımızı, adımızı ve davamızı cihanın dört bir yanına taşıyıp her nerede bir mazlum varsa umut olsunlar, rahmet olsunlar, nur olsunlar. Kıskançlığı kadirşinaslıkla, miskinliği gayretle, düşkünlüğü seciyeyle ve iki yüzlülüğü dürüstlükle değiştirmeliyiz. Hakka tapan kadılar, hürriyet aşkıyla yanan askerler ve işinin ahlakına sahip tüccarlar yetiştirmeliyiz. Büyük kitaplar yazmalı, büyük fikirler üretmeli, büyük alimler yetiştirmeli, büyük medreseler inşa etmeli, büyük olmalı ve büyük yaşamalıyız. Tarihin bu millete yüklediği vazife budur ve bu yol şüphesiz Hakk'ın yoludur."
Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?
PAPA'NIN AJANLARI NİKOLA İLE BULUŞTU
Kuruluş Osman'ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 40'ıncı bölümünde, kimliklerini saklayarak Söğüt'e gelen Süleyman ve Melik, Nikola'yla İnegöl Kalesi'nde buluştu.
Osman Bey'le kimliklerini saklayarak tanışan ikili, bu ziyarette amaçlarını açık etti. Nikola ziyaretçilerini "İmparatorluk topraklarındasın Petrus, burada haddini bileceksin. Papa'nın adamlarına burada iyi gözle bakmayız. Konstantinapolis'i yakanları Kulucahisar'ı alanlara tercih etmeyiz" sözleriyle karşılarken, Süleyman adını kullanan Petrus Nikola'ya Papa'nın mektubu iletti.
"Türk obaları Osman'ın arkasında birleşmemeli. Bu çok tehlikeli olur" diyen Petrus, Nikola'ya sağ kolu Flatyus'u Kayı Obası'ndan kaçırabileceğini söyledi. Nikola, bu teklife şüpheyle yaklaşırken Petrus "Flatyos yanına geldiğinde neler yapabileceğimizi anlayacaksın. Ve o zaman saygı göstermeyi öğreneceksin" sözleriyle meydan okudu.
Papa'nın ajanlarına güvenmeyen Nikola, ziyaretin ardından Helen'den ikisinin peşine adam takmasını ve her hareketlerini takip etmesini istedi.
Papa'nın Söğüt'e gönderdiği ajanların hedefi ne? Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?