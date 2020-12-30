"Beyim çok yaşa" sesleri bu akşam Kuruluş Osman'da çok konuşulan sahnelerden birisi oldu. Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının efsanesi haline gelen Kuruluş Osman'da bu akşam Ertuğrul Bey'in vefatının ardından yeni bey seçildi. Beylerin büyük desteğiyle Kayı Obası'nın yeni beyi olan Osman Bey kılıç kuşandı ve ardından oba halkına seslendi. İzleyicileri heyecanlandıran bölüm sonrası Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında neler olacağı akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. Heyecanla beklenen fragman ATV ekranlarında yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yeni Kayı Bey'i..."

Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

DÜNDAR'IN OYUNU

Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.