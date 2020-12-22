Netflix platformunda 4. sezonuyla dikkat çeken La Casa De Papel'in yeni sezonu için geri sayım başladı. gözler Netflix'ten yapılacak açıklamaya çevrildi. 5. sezonda senaryoya dahil olacak isimlerle olaylar iyice rayından çıkacak. Türkiye'de ve dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair yayıncı kuruluş Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti.
İşte detaylar;
Netflix'ten bugün dizi hakkında "Kısım 5: Soygun sona eriyor. #LaCasaDePapel" bir paylaşım yapılması izleyicileri heyecanlandırdı. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?
1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.
2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.
3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır.
Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.
4. bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar.
5. bölüm özeti: Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.
6. bölüm özeti: Nairobi'nin rehin alınmasının ardından Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör, ekibini kurtarmak için çaresizce yeni bir plan arayışına girer.
7. bölüm özeti: Grup, içlerinden birinin uğradığı saldırının ardından sarsılr. Profesör ise revize ettiği planı ekibin yeni üyelerinin ve Palermo'nun yardımıyla uygulamaya koyar.
8. bölüm özeti: Profesör, Benjamin ve diğerleri, Lizbon'u kurtarmaya çalışır. Tokyo, öfkesi nedeniyle plana karşı duyduğu inancı yitirmek üzeredir. Sierra dizginleri eline alır.