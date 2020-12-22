Netflix platformunda 4. sezonuyla dikkat çeken La Casa De Papel'in yeni sezonu için geri sayım başladı. gözler Netflix'ten yapılacak açıklamaya çevrildi. 5. sezonda senaryoya dahil olacak isimlerle olaylar iyice rayından çıkacak. Türkiye'de ve dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair yayıncı kuruluş Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti.

İşte detaylar;