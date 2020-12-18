GELİNİM MUTFAKTA GİZEM KİMDİR?

Bir hafta boyunca rakipleri, İlayda ve Aysun ve yeni yarışmacıya karşı gireceği yarıştan galip olarak ayrılmak ve hem gün sonlarında çeyrek altın hem de finalde beş altın bilezik kazanmak isteyen Gizem Sancaktar 27 yaşında. Aslen Ankaralı. 1.5 yıldır Servet Saltuk Sancaktar ile evli. Kedi ve köpeği var. Çok neşeli, sürekli gülen ancak haksızlığa gelemeyen bir yapısı var.



Pozitif yaklaşımı seven güzel gelin istemediği durumlardan sinirlenebileceğini ifade ediyor. Kitap okumayı ve rap müziği çok seviyor. Bu sebeple de hızlı konuşuyor. Rakibelerinin bu konuda kendisinden çekeceği var. Akrep burcu olan güzel gelinin hedefi yarışmda uzun süre kalabilmek.