Gelinim Mutfakta her Cuma olduğu gibi yine heyecan dolu bir haftanın finali ile ekrana geldi. Birbirinden güçlü yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için uğraştı. Peki günün ve haftanın birincileri hangi yarışmacılar oldu? Bu hafta eleme potasına hangi isimler girdi? Bir yarışmacı haftanın en düşük puanını alarak elenmek durumunda kaldı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü heyecanlı finalini kaçıranlar için tüm bilgiler…
18 ARALIK CUMA ÇEYREK ALTINI HANGİ YARIŞMACI ALDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin eşit puanla Hülya ve Aysun oldu. Kura çekimi yapılarak birinci belirlendi, o da Aysun oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (18 ARALIK)
Haftanın en düşük puanını alan Hülya yarışmaya veda eden isim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi toplam 94 puanla Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.
Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.
GELİNİM MUTFAKTA GİZEM KİMDİR?
Bir hafta boyunca rakipleri, İlayda ve Aysun ve yeni yarışmacıya karşı gireceği yarıştan galip olarak ayrılmak ve hem gün sonlarında çeyrek altın hem de finalde beş altın bilezik kazanmak isteyen Gizem Sancaktar 27 yaşında. Aslen Ankaralı. 1.5 yıldır Servet Saltuk Sancaktar ile evli. Kedi ve köpeği var. Çok neşeli, sürekli gülen ancak haksızlığa gelemeyen bir yapısı var.
Pozitif yaklaşımı seven güzel gelin istemediği durumlardan sinirlenebileceğini ifade ediyor. Kitap okumayı ve rap müziği çok seviyor. Bu sebeple de hızlı konuşuyor. Rakibelerinin bu konuda kendisinden çekeceği var. Akrep burcu olan güzel gelinin hedefi yarışmda uzun süre kalabilmek.
GELİNİM MUTFAKTA İLAYDA KİMDİR?
Yeni sezonun yarışmacıları arasında yer alan İlayda Doğan, yarışmacılarla kıyasıya rekabet ediyor. İlayda Doğan 26 yaşında ve İç mimarlık mezunudur.
Kuyumculuk sektöründe tasarımcı olarak çalışıyor. Kısa süre önce başladığı yemek serüveninde hem kendine hem de elinin lezzetine güveniyor. Hırslı ve inatçı olduğu için de birinci sıraya oturacağını düşünüyor.