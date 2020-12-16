Yavlak Arslan kimdir sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Çarşamba akşamlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Türk obalarının selameti için Osman Bey ve Yavlak Arslan anlaşma yaptı. Peki, Yavlak Arslan kimdir? Çobanoğulları Beyi Yavlak Arslan ne zaman ve nasıl öldü? İşte hayatına dair merak edilenler...
YAVLAK ARSLAN KİMDİR?
Muzaffereddin Yavlak Arslan, 1280-1292 yılları arası hüküm sürmüş Çobanoğulları beyi. Saltukname'de "Melik Muzaffereddin" olarak da anılmaktadır.
Hoylu Hasan'ın "Ḳavâʿidü'r-resâʾil" adlı eserinde Muzaffereddin Yavlak Arslan'ı "Melik'ül-ümera" ve "Sipah-bud-i diyar-i" unvanlarıyla anmasından tıpkı dedesi Hüsameddin Çoban dönemindeki gibi kendisinin de ûc beyi olduğunu, Kuzeybatı Anadolu'da Bizans'a sınırı olan bölgelerin korunması görevinin Çobanoğulları Beyliği'ne ait olduğu anlaşılmaktadır.
İşte hayatı hakkında bilgiler;
Yavlak Arslan'ın hükümdarlık dönemi ilk yıllarında Alp Yürek döneminde olduğu gibi oldukça sakin geçmekteyse de bu durum diğer Anadolu beylikleri için geçerli değildi. Taht değişiklikleri ve İlhanlılar'daki karışıklıklar dolayısıyla neredeyse tüm Anadolu'da bir takım sıkıntılar ortaya çıksa da, Muzaffereddin Yavlak Arslan babası dönemindeki gibi İlhanlılara bağlılık politikasını devam ettiriyordu.
II. İzzeddin Keykavus, tahttan indirilmesinden sonra veliaht olarak oğlu II. Mesud'u seçmişti. Bu sırada da tahta önce IV. Kılıçarslan, daha sonra da III. Gıyaseddin Keyhüsrev geçmişti. II. İzzeddin Keykavus esaretten kurtarıldıktan sonra Altınorda Hanı tarafından kendisine ikta verilen Suğdak ve Solhad'da sakin bir hayat geçirirken 1279 yılında Kırım'da öldü. Kendisi öldükten sonra emirleri II. Mesud'a tabi olduklarını ilan ettiler. Kırım'da bulunan II. Mesud'un yanına gitmeye karar verdiler. Muzaffereddin Yavlak Arslan ise için Sinop üzerinden Kırım'a gitti ve bağlılığını sundu. Ayrıca daha önce esir aldığı Rükneddin Keyümers'i II. Mesud'a teslim etti.
Muzaffereddin Yavlak Arslan, II. Mesud ile birlikte İlhanlı hükümdarı Abaka Han'ın huzuruna çıkarak bağlılık bildirdiler. Abaka Han, II. Mesud'u bir süre yanında tuttu. Muzaffereddin Yavlak Arslan da II. Mesud ile kaldı. Abaka Han'ın 1282 de ölümü üzerine yerine geçen Ahmed Teküder, Anadolu Selçuklu Devleti'ni III. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Mesud arasında bölüştürdü.
III. Gıyâseddin Keyhüsrev bu bölüştürmeden memnun kalmayarak Ahmed Teküder'in huzuruna gitmek istediyse de Argun Han, Ahmed Teküder'den tahtı almış ve II. Mesud'u Anadolu Selçuklu Hükümdarı olarak seçtikten sonra III. Gıyâseddin Keyhüsrev'in idam edilmesine karar vermişti.
II. Mesud, Yavlak Arslan'ın da katıldığı cülus töreninden (1284) sonra devlet içerisinde çeşitli atamalar yapmıştı; bunlardan biri ise Yavlak Arslan'ın oğlu Hoca Nâsıreddin'in Dîvân-ı Îstîfa'nın başına atanmasıydı. Yavlak Arslan ise törene katıldıktan sonra Kastamonu'ya geri dönmüştü.
1292 yılında Argun Han'ın ölmesi ve yerine Geyhatu'nun geçmesinde sonra Anadolu'da Türkmen ayaklanmaları görülmeye başlandı. Bunu fırsat bilen II. Mesud'un kardeşi Rükneddin Kılıçarslan, kardeşine isyan etti. Anadolu'da geçtiği yerlerdeki beyleri itaat altına alan Rükneddin Kılıçarslan, Kastamonu'ya gelerek Muzaffereddin Yavlak Arslan'dan kendi tarafına geçmesini istemiş ancak Yavlak Arslan ona direnmiş ve aralarında küçük çaplı bir muharebe olmuştur. Bu muharebenin kazananı Yavlak Arslan'dır, Kılıç Arslan ise Bizans topraklarına çekilmiştir.
Daha sonraları daha fazla güç toplayarak Kastamonu'ya geri dönen Rükneddin Kılıçarslan'dan çekinen Muzaffereddin Yavlak Arslan, Kılıçarslan'ın karargahına gitmiştir. Onu huzuruna kabul eden Kılıçarslan ise daha önce kendisine yapılan muameleyi hatırlatarak Yavlak Arslan'ı muhafızlarına öldürtmüştür; bunun yanında bazı tarihçiler onun II. Mesud'a muhalefet ettikten sonra öldürüldüğünü aktarmaktadırlar