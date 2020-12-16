Yavlak Arslan kimdir sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Çarşamba akşamlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Türk obalarının selameti için Osman Bey ve Yavlak Arslan anlaşma yaptı. Peki, Yavlak Arslan kimdir? Çobanoğulları Beyi Yavlak Arslan ne zaman ve nasıl öldü? İşte hayatına dair merak edilenler...

YAVLAK ARSLAN KİMDİR?

Muzaffereddin Yavlak Arslan, 1280-1292 yılları arası hüküm sürmüş Çobanoğulları beyi. Saltukname'de "Melik Muzaffereddin" olarak da anılmaktadır.

Hoylu Hasan'ın "Ḳavâʿidü'r-resâʾil" adlı eserinde Muzaffereddin Yavlak Arslan'ı "Melik'ül-ümera" ve "Sipah-bud-i diyar-i" unvanlarıyla anmasından tıpkı dedesi Hüsameddin Çoban dönemindeki gibi kendisinin de ûc beyi olduğunu, Kuzeybatı Anadolu'da Bizans'a sınırı olan bölgelerin korunması görevinin Çobanoğulları Beyliği'ne ait olduğu anlaşılmaktadır.

İşte hayatı hakkında bilgiler;