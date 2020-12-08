BRAD PİTT KİMDİR?

William Bradley Pitt (d. 18 Aralık 1963; Shawnee, Oklahoma, ABD) ABD'li oyuncu ve film yapımcısı.

William Bradley Pitt, 1963 yılında Oklahoma'da dünyaya gelmiştir. Ebeveynleri; okulda danışman olan annesi Jane Etta ile kamyon şirketi işleten babası William Alvin Pitt'tir. Ailesi ile birlikte Springfield, Missouri'ye taşınmıştır. Burada erkek kardeşi Douglas Pitt ve kız kardeşi Julie Neal ile birlikte yaşamıştır.

Muhafazakar bir ailede büyüyen ve Güneyli Baptist olarak yetişen Brad Pitt, Agnostisizm ile Ateizm arasında gidip geldiğini belirtmiştir.Liseyi, Kickapoo High School'da okumuş ve burada golf, yüzme ve tenis takımlarına katılmıştır.1982'de Missouri Üniversitesi'nde gazetecilik bölümüne başlamıştır. Mezun olmasına iki hafta kala okulu bırakıp aktör olmak için Los Angeles'a gitmiş burada çeşitli işlerde çalışmış ve oyunculuk dersleri almıştır.