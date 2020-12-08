Gerilim, romantik ve tarihi içerikli filmleri sevenlerin ilgiyle izleyeceği Müttefik bu akşam kuşağında ekrana gelecek. İlk kez izleyecek olanlar yayın akışında gördükleri film hakkında bilgiler edinmeye çalışıyor. 2016 yılında vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen filmin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Müttefik film konusu nedir? Müttefik filmi oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
MÜTTEFİK FİLMİ KONUSU NEDİR?
İstihbarat subayı Max 1942 yılında Kuzey Afrika'da düşman hattında savaşmaktayken, Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile tanışır. İkili hemen birbirlerine aşık olurlar. Londra'da tekrar bir araya geldiklerinde ise aşkları savaşın büyük baskısına direnip direnememenin sınavını vermek zorunda kalacaktır.
MÜTTEFİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Müttefik filminin oyuncu kadrosunda; Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan ve Daniel Betts gibi isimler yer alıyor.
BRAD PİTT KİMDİR?
William Bradley Pitt (d. 18 Aralık 1963; Shawnee, Oklahoma, ABD) ABD'li oyuncu ve film yapımcısı.
William Bradley Pitt, 1963 yılında Oklahoma'da dünyaya gelmiştir. Ebeveynleri; okulda danışman olan annesi Jane Etta ile kamyon şirketi işleten babası William Alvin Pitt'tir. Ailesi ile birlikte Springfield, Missouri'ye taşınmıştır. Burada erkek kardeşi Douglas Pitt ve kız kardeşi Julie Neal ile birlikte yaşamıştır.
Muhafazakar bir ailede büyüyen ve Güneyli Baptist olarak yetişen Brad Pitt, Agnostisizm ile Ateizm arasında gidip geldiğini belirtmiştir.Liseyi, Kickapoo High School'da okumuş ve burada golf, yüzme ve tenis takımlarına katılmıştır.1982'de Missouri Üniversitesi'nde gazetecilik bölümüne başlamıştır. Mezun olmasına iki hafta kala okulu bırakıp aktör olmak için Los Angeles'a gitmiş burada çeşitli işlerde çalışmış ve oyunculuk dersleri almıştır.
1989'da "Cutting Class" isimli düşük bütçeli bir yapımda rol alarak ilgi çekti. Bundan iki yıl sonra People Magazin'in kendisine "Dünyanın En Seksi Adamı" unvanını layık görmesine neden olacak olan, "Thelma & Louise"deki on beş dakikalık rolü geldi. Fiziksel özellikleriyle değil oyunculuk yeteneğiyle tanınmak isteyen Pitt, ilerleyen yıllarda bu fırsatı bulacağı "Interview With The Vampire" (1994), "12 Maymun" (1995), "Seven" (1995), "Fight Club" (1999) gibi pek çok filmde oynadı.
Aynı zamanda yapımcılık yapmaktadır. 2006 yapımı En iyi Film Oscarı alan The Departed filminin yapımcısıydı.2014 Oscar ödüllerinde Brad Pitt'in yapımcılığını yaptığı 12 Yıllık Esaret filmi en iyi film, en iyi uyarlama senaryo ödüllerini kazandı.
Juliette Lewis ve Gwyneth Paltrow ile olan birlikteliklerinin ardından 2000 yılında "Friends" dizisiyle yıldızı parlayan Jennifer Aniston ile evlendi. 2004 yılında ayrıldıktan sonra Angelina Jolie ile birlikte başrollerinde oynadıkları Bay ve Bayan Smith filmi çekimlerinde başlayan birliktelikleri 2014 yılında evlilikle sonuçlandı. Angelina Jolie`nin evlat edindiği Maddox, Zahara ve Pax isimli çocukları evlat edindi. Kısa süre önce Angelina Jolie, Shiloh Nouvel Jolie Pitt adını verdikleri ilk çocuklarını dünyaya getirdi. Bundan sonra ikiz bebeklere hamile kalan Angelina Jolie'den 12 Temmuz 2008 tarihinde Fransa'da Vivienne Marcheline adında bir kız, Knox Leon adında bir erkek çocuk sahibi oldu.
Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinin 2014 yılı itibarıyla 3'ü evlatlık 3'ü biyolojik olmak üzere 6 çocukları bulunmaktadır. 23 Ağustos 2014 tarihinde Château Miraval, Fransa'da özel bir törenle evlendiler. Angelina Jolie, Brad Pitt çifti medyada kısaca "Brangelina" olarak anılırlar. Eylül 2016'da Angelina Jolie ile boşandılar.