Selçuklu veziri Nizâmülmülk İsmaililerin bölgedeki faaliyetlerine son vermek ve Hasan Sabbah'ı ortadan kaldırmak için Sultan I. Melikşah'ı ikna ederek 1092 yılında Emir Arslantaş komutasında 1000 kişilik bir ordu hazırladı ve Alamut Kalesini kuşattı kuşatma aylarca sürdü tarihçi Ata Melik Cüveyni'nin aktardığına göre kalede başta 60-70 asker vardı, erzakları azdı. Dai Dihdar Ebu Ali, Rudbar ve Kazvin'den topladığı 300 kişi ile yardıma geldi. Ekim-kasım arasında karşı saldırı yapıldı ve Selçuklu ordusu ağır darbe aldı.