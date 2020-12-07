Uyanış Büyük Selçuklu Arslantaş kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu İlker Kızmaz Arslantaş karakteriyle dizinin hikayesinde ön planda yer alıyor. İzleyiciler bu kapsamda dizinin yayınlandığı günler Uyanış Büyük Selçuklu Arslantaş kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arslantaş'ı canlandıran İlker Kızmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ARSLANTAŞ KİMDİR?
Büyük Selçuklu Devletinde emir olan Arslantaş, komutasındaki bir ordu ile İsmailielrin bölgedeki faaliyetlerini ve Hasan Sabbah'ı ortadan kaldırmak için Alamut Kalesine gönderildi. Alamut Kalesi'nin kuşatılmasında Selçuklu büyük bir darbe aldı.
Selçuklu veziri Nizâmülmülk İsmaililerin bölgedeki faaliyetlerine son vermek ve Hasan Sabbah'ı ortadan kaldırmak için Sultan I. Melikşah'ı ikna ederek 1092 yılında Emir Arslantaş komutasında 1000 kişilik bir ordu hazırladı ve Alamut Kalesini kuşattı kuşatma aylarca sürdü tarihçi Ata Melik Cüveyni'nin aktardığına göre kalede başta 60-70 asker vardı, erzakları azdı. Dai Dihdar Ebu Ali, Rudbar ve Kazvin'den topladığı 300 kişi ile yardıma geldi. Ekim-kasım arasında karşı saldırı yapıldı ve Selçuklu ordusu ağır darbe aldı.
Kuşatmadan bunalan Hasan Sabbah Ebu Tahir Arrani isimli bir fedaiyi Nizamülmülk'ü öldürmekle görevlendirdi. Fedai 14 Ekim 1092'de Nizamülmülk'ün Karargahına şikayeti olan bir Sufi kılığında girdi vezire dilekçe vermek için yanına yaklaştı ve koynundan çıkardığı bıçakla onu öldürdü kaçarken ayağı çadır ipine takıldı ve düştü.
Askerler üstüne atlayıp onu öldürdüler. Sultan Melikşah da 1 ay sonra şüpheli bir şekilde ölünce kuşatma kaldırıldı. Melikşah'ın ölümü ile çocukları arasında taht kavgaları başlar. Kaleye yönelik ikinci ciddi saldırı ise 1117 yılında yapılır.
II. Alamut Muharebesi, Sultan Muhammed Tapar komutasındaki Selçuklu Devleti ordusunun İsmailî kalelerini fethetmeye yönelik yaptığı harekattır.
İLKER KIZMAZ KİMDİR?
İlker Kızmaz, 9 Eylül 1975 tarihinde İzmir'de doğdu ve büyüdü. Tiyatroya ilgi duyan Kızmaz, İzmir'de kurulan özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında İstanbul'a giderek Ekol Drama Sanat Evi'nde, daha sonra da Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
2002 yılında yayınlanan Aslı ile Kerem, Yeter Anne ve Candan Öte gibi dizilerde rol alan oyuncu, o yıllar bazı reklam filmlerinde de oynadı. 2012 yılında yönetmenliğini Yeşim Sezgin'in yaptığı, senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı Çanakkale Savaşı'nı anlatan Çanakkale 1915 adlı sinema filminde "Yarbay Mustafa Kemal" rolünü üstlendi.
2014 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Yedi Güzel Adam adlı dizide, "Kenan Hoca" rolü ile izleyenlerin karşısına çıktı. Aynı yıl yayınlanmaya başlayan ve baş rollerinde Mete Horozoğlu, Ayça Bingöl ve Ekin Koç'un oynadığı Benim Adım Gültepe dizisinde "Halil" karakterini canlandırdı. 2016 yapımı romantik komedi dizisi Tatlı İntikam'da "Barış" karakterini canlandırdı.