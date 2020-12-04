2021 Survivor ne zaman başlıyor? 2021 Survivor yarışmacıları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. TV8'in fenomen yarışması her sezonuyla heyecanla izleniyor ve izleyicileri ekrana kilitliyor. Peki yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak, yarışmacılar belli oldu mu? Survivor 2021 başvuruları hala devam ediyor, haberimizdeki linkten başvurular alıyor. İşte tüm detaylar…
2021 SURVİVOR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Acun Ilıcalı'dan veya TV8 ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmese de 2021 Survivor yarışmasının 16 Ocak ya da 23 Ocak'ta başlaması bekleniyor.
SURVİVOR YARIŞMACI KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor 2021 kadrosu için de kesin bilgi bulunmuyor. İddialara göre, sakatlıklar edeniyle 2020 sezonuna veda eden Uğur Pektaş ile Hikmet Tuğsuz'un yeni sezonda olması bekleniyor. MasterChef'deki performansıyla dikkat çeken Celal Sarıgül'ün de yarışmada yer alamsı bekleniyor.
Survivor 2021 kadrosunda olacak isimler için henüz resmi açıklama gelmedi. Sosyal medya dolaşan iddialara göre, Himket Tuğsuz, Turabi Çamkıran ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.
CELAL SARIGÜL KİMDİR?
MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, 'MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.' Sözleriyle iddiasını ortaya koydu. MasterChef Türkiye yarışmasında en iyi şef olmak için şeflerden ders alıyor.
Kıbrıs'ta yaşayan 26 yaşındaki MasterChef Celal Sarıgül'ün, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışması için efor testine girdiği öne sürülüyor.