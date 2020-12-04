SURVİVOR YARIŞMACI KADROSUNDA KİMLER VAR?



Survivor 2021 kadrosu için de kesin bilgi bulunmuyor. İddialara göre, sakatlıklar edeniyle 2020 sezonuna veda eden Uğur Pektaş ile Hikmet Tuğsuz'un yeni sezonda olması bekleniyor. MasterChef'deki performansıyla dikkat çeken Celal Sarıgül'ün de yarışmada yer alamsı bekleniyor.

Survivor 2021 kadrosunda olacak isimler için henüz resmi açıklama gelmedi. Sosyal medya dolaşan iddialara göre, Himket Tuğsuz, Turabi Çamkıran ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.