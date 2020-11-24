Kıvanç Tatlıtuğ Netflix dizisi La Casa de Papel'de oynayacak iddiası olay! Duyduk duymadık demeyin 5. sezonda... Ünü ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ortaya atılan yeni proje iddiasıyla gündem oldu. Bir süredir dizi projelerinde görülmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel'in kadrosuna katılacağı haberleriyle gündemde. Sevenlerini heyecanlandıran söylentilere göre La Casa de Papel 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ yer alacak. Peki iddia doğru mu? İşte detaylar...
İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi olan La Casa de Papel ilk 4 sezonuyla dünya genelinde büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde ise heyecanla 5. sezonu beklenirken gelen bir iddia sosyal medyayı karıştırdı. İddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel'in 5. sezonunda yer alacak.
Kıvanç Tatlıtuğ'un dizide rol alıp almayacağı ile ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı. Dizinin 5. sezonun ne zaman çıkacağı ile ilgili de bir bilgi bulunmuyor.
Kıvanç Tatlıtuğ'un La Casa de Papel 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya'ya uçacağına dair söylentiler yer alıyor.
Öte yandan nisan ayında 4. Sezonu yayınlanan La Casa de Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İspanyol yapımı dizinin 5. sezonu aynı zamanda dizinin final sezonu olacak.
La Casa de Papel 5. sezon çekimleri başladı ancak yayın tarihiyle ilgili Netflix'ten bir açıklama gelmedi.
LA CASA DE PAPEL'İN KONUSU NEDİR?
La Case De Papel'de bir soygun hikayesi anlatılıyor. Soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar. Profesör her biri ayrı alanında ün yapmış suçlu kişileri bir araya getirir. Sonrasında ise beş ay boyunca bir eve kapanarak, her ihtimali hesaba katarak, ek planlar yaparak kusursuz soygunu planını yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye giriyor ve soygun başlıyor. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
Kıvanç Tatlıtuğ: 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kaldı. Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı. Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye dönmüş ve Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak gerçekleştirmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda rol almıştır. 19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine girdi. Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda ve Akrep burcudur.