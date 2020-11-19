Bir döneme damga vuran şarkıcı Ferda Anıl Yarkın uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan şarkıcı yeniden gündeme geldi ve izleyiciler hayatına dair bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden sıkça sorgulamaya başladı. Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, şarkıları neler? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
FERDA ANIL YARKIN KİMDİR?
Ferda Anıl Yarkın; Çanakkale'de Mayıs 1970 ayında dünyaya geldi. Ferruh ve Fahrettin adlarında abileri vardır. Annesi Güngör Hanım ve Bestekar olan Deniz Astsubayı babasının adı Kamuran Yarkın'dır. Devamlı siyah giydiği kıyafetleri ile bilinir. İTÜ Türk müziği Devlet Konservatuarı Keman Bölümünü bitirdi. En ünlü şarkıları Sonuna Kadar ve Üzülme'dir. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi nin olduğu zamana denk gelen; Unuttum Sanma (Yaralıyım) albümü yeterli ilgiyi görememiştir.
Daha sonra Ferda Anıl Yarkın 7 sene müziğe ara verip ortalarda görünmedi. Görünmedi ama yazdığı eserler vardı onlar okundu. Bu dönemde çalışmalarını Cengiz Kurtoğlu, Nilüfer gibi çeşitli sanatçılar seslendirdi. Tam herkes onu unuttu derken 2006 yılında "Ayrılmayalım" albümü ile yeniden müzik piyasasında yerini aldı. 2007 yılında "Şarkı Söylemek Lazım" adlı yarışma programında Helin Avşar'ın koçluğunu yapmıştır. 2009 yılında da "Korolar Çarpışıyor" adlı programda Çanakkale Korosunu yönetmiştir.
Albümleri:
1993 - Aşkın Yetmez (Yol Ver Bana )
1995 - Sonuna Kadar
1999 - Unuttum Sanma
2006 – Ayrılmayalım
Filmleri ve Dizileri:
2010 - Kollama 3. sezon (TV dizisi)
1995 - Bay E (Otobüs Şoförü) (Sinema filmi)