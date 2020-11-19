Daha sonra Ferda Anıl Yarkın 7 sene müziğe ara verip ortalarda görünmedi. Görünmedi ama yazdığı eserler vardı onlar okundu. Bu dönemde çalışmalarını Cengiz Kurtoğlu, Nilüfer gibi çeşitli sanatçılar seslendirdi. Tam herkes onu unuttu derken 2006 yılında "Ayrılmayalım" albümü ile yeniden müzik piyasasında yerini aldı. 2007 yılında "Şarkı Söylemek Lazım" adlı yarışma programında Helin Avşar'ın koçluğunu yapmıştır. 2009 yılında da "Korolar Çarpışıyor" adlı programda Çanakkale Korosunu yönetmiştir.