TV8'in akşam kuşağında keyifle izlenen Masterchef gitgide daha da zorlaşıyor. Esra Tokelli'nin elenmesinin ardından yeni haftada yine kaptanlık için mücadele vardı, en iyi tabağı çıkarmak için canla başla mücadele edildi. Peki haftanın ilk gününde oynanan kaptanlığı elde eden yarışmacı kim oldu? Masterchef Mavi ve kırmızı takımları nasıl şekillendi? Rekabetin üst düzeyde olduğu Masterchef yarışmasının 16 Kasım son bölümünü izlemeyi kaçıranlar için tüm yaşananları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar…