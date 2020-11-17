TV8'in akşam kuşağında keyifle izlenen Masterchef gitgide daha da zorlaşıyor. Esra Tokelli'nin elenmesinin ardından yeni haftada yine kaptanlık için mücadele vardı, en iyi tabağı çıkarmak için canla başla mücadele edildi. Peki haftanın ilk gününde oynanan kaptanlığı elde eden yarışmacı kim oldu? Masterchef Mavi ve kırmızı takımları nasıl şekillendi? Rekabetin üst düzeyde olduğu Masterchef yarışmasının 16 Kasım son bölümünü izlemeyi kaçıranlar için tüm yaşananları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar…
MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
2020 MasterChef Türkiye son bölümde dünkü eleme gecesinde Esra'nın elenen isim olması sonrasında bugün (16 Kasım 2020 Pazartesi) mavi - kırmızı takım kaptanlarının belirleneceği kaptanlık oyununda Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından Mantı çeşitleri yapmaları istendi. Bu safhada Emir, Sefa, Uğur, Barbaros en iyi yapanlar olarak seçildi. Bu 4'lü arasından ilk kaptanlık şansını kaybeden ilk isim Uğur oldu. Uğur'un ardından Emir de kaptanlık şansını kaybedereki Barbaros ile Sefa son 2'ye kaldı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler mavi takım kaptanı olarak BARBAROS'u seçti.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Barbaros (KAPTAN)
Özgül
Emir
Sefa
Ebru
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Serhat (KAPTAN)
Ayyüce
Eray
Uğur
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
15 Kasım 2020 Pazar günü ekranlara gelen 2020 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından bugün eleme gecesinde ana kadro yarışmacılarından 1 kişi MasterChef hayallerine veda edecek. Bu bağlamda 15 Kasım 2020 Pazar günü yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu sonucunda SERHAT, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafında bireysel dokunulmazlık kazanan kişi olarak seçildi.
Eleme gecesinde bireysel dokunulmazlık oyununu Serhat'ın kazanması sonrası takım içerisinde eleme adayı oylaması yapıldı. Eleme adayı oylaması sonrası ESRA haftanın son eleme adayı olarak belirlendi ve eleme oyununda Barbaros ve Eray ile karşılaştı.
15 Kasım MasterChef eleme gecesinde, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde haftanın eleme oyunu oynandı ve haftanın eleme potasından kurtulan ilk ismi Eray oldu. Son ikiye kalan Barbaros ile Esra arasında eleme oyunu yemeğini en az başarılı yapan ESRA, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından haftanın elenen ismi olarak belirlendi.