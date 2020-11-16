Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Bir Başkadır 2. sezon çıkacak mı? Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır kısa sürede büyük sükse yaptı. 8 bölümü bir çırpıda izlenen ve sevilen dizinin 2. sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağı dizi severler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bir Başkadır 2. sezon çıkacak mı? Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
BİR BAŞKADIR 2. SEZON ÇIKACAK MI?
Bir Başkadır dizisi tek sezonluk olarak planlandı. Ancak dizinin büyük ilgi görmesi nedeniyle 2. sezonunun çıkabileceği konuşulmaya başlandı. Bir Başkadır 2. sezon için henüz bir duyuru yapılmadı.
BİR BAŞKADIR KONUSU NEDİR?
Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor.
BİR BAŞKADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı.
Sinan karakterinin yaşadığı residence daire ise, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesindeki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan gökdelenin içinde bulunuyor. Bunun haricindeki sahneler ise İstanbul'un çeşitli semtlerde çekildi.
BİR BAŞKADIR OYUNCULARI KİMDİR?
Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş, Esme Madra gibi oyuncular da var.