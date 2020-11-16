Bir Başkadır 2. sezon çıkacak mı? Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

BİR BAŞKADIR 2. SEZON ÇIKACAK MI?

Bir Başkadır dizisi tek sezonluk olarak planlandı. Ancak dizinin büyük ilgi görmesi nedeniyle 2. sezonunun çıkabileceği konuşulmaya başlandı. Bir Başkadır 2. sezon için henüz bir duyuru yapılmadı.

BİR BAŞKADIR KONUSU NEDİR?

Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor.