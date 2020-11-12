Bir Zamanlar Çukurova 72. bölüm fragmanı: Behice’yi kim vuruyor, ölecek mi?

MÜJGAN'I ÇILDIRTAN KAĞITTA NE VAR?



Fekeli konağında da gözyaşları dinmeyen Fekeli'nin hüznü vardır. Ancak Müjgan'ın bulduğu bir belge yine Yılmaz ile onu karşı karşıya getirecektir. Üstelik bu kez olaya Fikret kendisini dahil edecektir. Ancak, kimsenin beklemediği bir şey olur ve Fekeli ilk kez, tüm acısı ile hepsini kendilerine gelmeleri için uyarır!



BEHİCE ŞİMDİ NE PLANLIYOR?



Cenazeye katılan, her durumda Hünkar'ın ölümüne şaşkınlığını dile getiren Behice, kendinden çok emin hayatına devam eder. Müjgan'ı yeniden yanına almanın da bir yolunu bulur. Hiç beklemediği bir yerden suçu karşısına çıkacaktır! Ancak her zamanki gibi, kendi çözümünü üreten Behice, bu kez gözünü iyice karartır! Ama planı ummadığı bir şekilde sonlanacaktır!