Yönetmen koltuğunda James Gunn'un oturduğu Galaksinin Koruyucuları 2 bu akşam izleyicilerle buluşacak. Yayın akışında görenler film hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. Aksiyon, bilimkurgu ve komedi filmlerini sevenlerin keyifle izleyeceği film 2017 yılında ABD'de çekildi. İşte Galaksinin Koruyucuları 2 konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları…
GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 KONUSU NEDİR?
Ekip uzayın uzak noktalarına yolculuklar ederken bir yandan da galaksiyi korumak adına farklı maceralara atılıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill'in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.
GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Orijinal adı : Guardians of the Galaxy Vol. 2
Yönetmen : James Gunn
Türü : Aksiyon, Bilimkurgu, Komedi
Oyuncular : Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper