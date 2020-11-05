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    • Magazin
    • 05.11.2020 17:52
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    • 05.11.2020 17:52
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    Yayın akışında yer alan ? Bu akşam ekrana gelecek. Vizyona girdiği yıl izlenme rekorları kıran hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki orijinal adı olan ? İşte film ile ilgili tüm detaylar…

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    Galaksinin Koruyucuları 2 konusu nedir?

    Yönetmen koltuğunda James Gunn'un oturduğu Galaksinin Koruyucuları 2 bu akşam izleyicilerle buluşacak. Yayın akışında görenler film hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. Aksiyon, bilimkurgu ve komedi filmlerini sevenlerin keyifle izleyeceği film 2017 yılında ABD'de çekildi. İşte Galaksinin Koruyucuları 2 konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları…

    GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 KONUSU NEDİR?

    Ekip uzayın uzak noktalarına yolculuklar ederken bir yandan da galaksiyi korumak adına farklı maceralara atılıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill'in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.

    GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Orijinal adı : Guardians of the Galaxy Vol. 2
    Yönetmen : James Gunn
    Türü : Aksiyon, Bilimkurgu, Komedi
    Oyuncular : Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper
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