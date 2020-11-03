Yeni sezon kadrosuyla büyük beğeni toplayan ve Ertuğrul Bey'in dönüşüyle sezona efsane bir giriş yapan Kuruluş Osman'dan yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından diziye katılan ünlü bir ismin haberini Kuruluş Osman izleyicileriyle paylaştı. Mehmet Bozdağ paylaşımında "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" ifadelerini kullandı.
KURULUŞ OSMAN'A YENİ İSİM AZERBAYCAN'DAN...
Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" dedi.
KURULUŞ OSMAN 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.
Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir.
Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Beni hayal kırıklığına uğrattın Osman!"
Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.
GÖKTUĞ'U ZİNDANA ATIYOR
Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.
OSMAN BEY'E KURULAN OYUNLAR
Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi?
BAMSI BEY DÖNÜYOR
Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?