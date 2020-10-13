Naz Mila çıplak videosu olay oldu! Naz Mila kalça operasyonu videosuna tepkiler devam ediyor. Naz Mila kalça operasyonu sosyal medyanın gündemine oturdu. YouTube'da kalça operasyonu olduğu anları sansürsüz paylaşan Naz Mila'nın videosuna büyük tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları Mila'nın paylaştığı videonun utanç verici olduğu belirtti.

NAZ MİLA'YA TEPKİLER GELDİ!

Görüntülere herhangi bir sansür uygulamayan Naz Mila'ya takipçileri "Ülken şu anda savaşta sen nelerle uğraşıyorsun. Cidden yazık, Oturduğum yerden ben utandım. Bari sansür falan koysaydın" gibi yorumlar yaptı.