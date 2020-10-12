Rumeli Orhan & Kemal Kardeşler Babuba ,Hap Koydum (Kaynana),Kaynanamın Altın Dişleri,Kestanem,Osman Aga,Pembe Şalvar,Teller Koptu,Yama Yama şarkıları ile tanınmıştır ve milyonlara ulaşmıştır. Dünyanın her ülkesinde konser ve davet programına katılan kardeşlere ilgi bir hayli yoğun ve rumeli kültürünü rumeli müziğini Dünyaya duyurmaya devam ediyorlar…

En Çok İzlenen Klibi "HAP KOYDUM HAP KOYDUM" isimli roman havasıdır. Tam olarak 15 milyon kez tıkanan parça düğünlerin ve eğlence merkezlerinin vazgeçilmez şarkılarından biri olmuştur.