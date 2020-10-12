Sosyal medyada çok fazla gündem olan Rumeli Orhan ve Kemal Kardeşler şarkılarıyla seviliyor ve eğlenceli anlar yaşatıyor. Zaman zaman televizyon ekranlarına çıkan Rumeli Orhan ve Kemal Kardeşler bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katıldı. İzleyiciler Rumeli Orhan ve Kemal Kardeşler'in hayatına dair bilgileri merak ederek araştırıyor. İşte detaylar…
RUMELİ ORHAN VE KEMAL KARDEŞLER KİMDİR?
Rumelili Orhan & Kemal Kardeşlerin soyadı Pehlivan' dır ve aslen Makedonyalıdır. 2007 senesinde profesyonel olarak müzik kariyerine adım atan kardeşler bir çok albüm çıkarmıştır. İlk albümlerini ise 2008 senesinde çıkarmışlardır. Bir çok ulusal kanalda televizyon programları yapan kardeşler izleyicileri ile buluşmaktadır.
Rumeli Orhan & Kemal Kardeşler Babuba ,Hap Koydum (Kaynana),Kaynanamın Altın Dişleri,Kestanem,Osman Aga,Pembe Şalvar,Teller Koptu,Yama Yama şarkıları ile tanınmıştır ve milyonlara ulaşmıştır. Dünyanın her ülkesinde konser ve davet programına katılan kardeşlere ilgi bir hayli yoğun ve rumeli kültürünü rumeli müziğini Dünyaya duyurmaya devam ediyorlar…
En Çok İzlenen Klibi "HAP KOYDUM HAP KOYDUM" isimli roman havasıdır. Tam olarak 15 milyon kez tıkanan parça düğünlerin ve eğlence merkezlerinin vazgeçilmez şarkılarından biri olmuştur.