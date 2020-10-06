Solmaz Çiros 10 kilo birden alarak tamamen değişime uğramış haliyle izleyici karşısına çıktı. Daha önce evlilik programı ile ünlenen ve dizide de rol alan Solmaz Çiros'un hayatına dair bilgiler merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. Peki sosyal medyayı aktif kullanan Solmaz Çiros kaç yaşında, evli mi?
SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?
Roman Kızı Solmaz Çiros, 1997 yılında dünyaya geldi. Üçü kız, beş kardeş olan Solmaz Çiroz'un anne ve babası ayrı. Sekizinci sınıfa kadar okudu ancak aşık olunca okulu bırakma kararı aldı, eğitimini açık lisede tamamladı. 18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, kendisi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı beraberlikle adından söz ettirdi. İzdivaş programlarının yayından kaldırılmasının ardından Solmaz Çiros ve Kaan Güvenilir, TV 8 ekranlarında yine kendi aşklarının konu alındığı Aşk-ı Roman adlı dizide başrol oynadılar. İkili olaylı bir şekilde ayrıldı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Siros, hem dolandırıldığını hem de aldatıldığını açıkladı. Çeşitli mekanlarda sahne alan Solmaz Çiroz, katıldığı bir programda ayrıca güzellik merkezi açtığını belirtti. Aynı programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros, 10 kilo aldığı açıklamıştı.
AŞKI ROMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Aşkın nelerin üstesinden gelebileceğine tanık olacağımız Aşk-ı Roman. Kaan ve Solmaz'ın sonsuz aşkının yanı sıra mahallenin geri kalan gençlerinin aşkını da izleyeceğiz. Cansel, Anıl, Gürkan ve Dilan'ın dostlukları da türlü sınavlardan geçecek aşk onları da vuracak. Duygusal olduğu kadar eğlenceli de bir mahalle burası. Ne aşkı eksik olacak ne de hüznü. Holdingin tek sahibi veliahdı Lider'in Solmaz'la tanışmasının ardından o zengin dünyayın mahalleye olan etkisine tanıklık edeceğiz. İşler oldukça değişecek fakat onların dünyasında hep aşk önde olacak.