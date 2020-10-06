Bu arada Fendi'nin atası Osmanlı'ya dayanıyor. Bir zamanlar İzmir dolaylarında hayat süren ailenin torunları, bugün dünyanın en büyük markalarından birinin sahibi. Anna Fendi, markanın Osmanlı ile olan bağlantısı olduğunu anlattı.

Ataları İzmir'de Efendizade ailesine mensup olan markanın sahipleri, Efendi kelimesinin başındaki E harfini atarak ürünlerine Fendi adını vermiş.

GUCCI'MİZE GITTİ

İtalyan giyim markası Gucci'nin son erkek tişörtü, büyük yankı uyandırdı. 2 bin Euro'dan satışa çıkartılan ve entari elbise görünümündeki tişört ve kullanılan modele tepki yağdı. Daha önce de Balenciaga vatkalı tişört tasarımları ile gündem olmuştu.