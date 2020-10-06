Cem Özer eşi Pınar Dura kimdir? Cem Özer ifşa görüntüleri sosyal medyanın gündemine yer aldı. İfşa görüntülerinin ardından Cem Özer eşinden özür diledi. Peki, Cem Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Özer eşi Pınar Dura kimdir? Pınar Dura yaptığı açıklamayla eşine sahip çıktı ve herkesi şaşırttı.
CEM ÖZER İFŞA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!
Evli ve iki çocuk babası olan 61 yaşındaki oyuncunun uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıkan bu olay magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Cem Özer müstehcen görüntüleri ifşa olunca herşeyi anlattı.
İddialara göre 61 yaşındaki Cem Özer kendisi gibi evli olan Almanya'da yaşayan bir takipçisi ile önce arkadaşça sohbet etti. Sonrasında ise uygunsuz fotoğraflarını gönderdi.
PINAR DURA KİMDİR?
Pınar Dura, 27 Ocak 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Dura, medya sektöründe çalışmakta.
Bir internet sitesinde köşe yazarlığı ve ünlülerle de röportajlar yapan Dura, Köşe yazarlığının ardından ise bir televizyon kanalından program teklifi almıştır. Hafta içi her gün ünlülerin konuk olduğu canlı yayın magazin yorum programı yapmıştır.
Pınar Dura, 2017 senesinde sanatçı Cem Özer ile dünya evine girdi.
CEM ÖZER KİMDİR?
5 Ekim 1959 yılında Göksun, Kahramanmaraş'da doğan Cem Özer'in annesi Arşalus İçtilop Ermeni kökenli olup, babası Çerkes kökenlidir.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Özellikle bu program ülkenin alışık olmadığı bir tarzdaydı. Ve özel televizyonların ilk sansasyonel programlarından biri oldu. 1. bölümün ilk konukları ise Hülya Avşar, Müjdat Gezen ve Cenk Koray'dı. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez kendisi televizyona çıkartmıştır. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı.
İlk evliliğini ünlü müzisyen Erol Pekcan'nın kızı Sebla Pekcan ile 1984'te yapan Cem Özer'in Cemre (d.1990) adında bir kızı var. 1989 yılında boşandıktan sonra 2. evliliğini ise; 1989'da ünlü oyuncu Selin Dilmen'le yaptı. Bu evlilik de kısa sürüyor. Çift aynı yıl boşandı.
Üçüncü evliliğini, 17 ağustos 1994'de Modacı Esin Maraşlıoğlu ile yaptı. Çift 2005 de boşandı. Ardından 26 Ekim 2004 de Nurgül Yeşilçay ile hayatını birleştiren Cem Özer 6 yıl sonra 24 aralık 2010 da boşandı. Bu evlilikten Osman Nejat (D.2005) adında bir oğulları var. Cem Özer beşinci evliliğini ise Pınar Dura ile 2017 yılında gerçekleştirdi.