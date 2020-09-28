Masterchef kim elendi? Sorusu dün akşam yanıtını buldu. Elenen kişinin gidişi arkadaşlarını ve şeflerini üzdü, duygusal anların yaşandığı stüdyoda gözyaşlarına hakim olunamadı. Peki bu haftanın en kötü tabağını ortaya çıkararak yarışmadan elenen kişi kim oldu? Masterchef Türkiye eleme adayları birbirinden iddialı olsa da içleriden şeflerden en az oyu alan hayallerine veda etmek zorunda kaldı. İşte Masterchef son bölümde yaşananlar…
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
MasterChef 2020 son bölümde geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonucunda, eleme adayı olan Barbaros, Celal, Eray, Ayyüce, Özgül ve Esra bugünkü eleme gecesinde Mehmet, Danilo, Somer Şefler tarafından belirlenen Bıldırcın ana malzemesiyle yemek yaptı. Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin tadımına sunulan ürünlerin sonucunda bugünün eleme potasından çıkan isimler ÖZGÜL, ERAY, AYYÜCE oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Öte yandan eleme potasında çıkamayan yarışmacılar arasında yapılacak son oyunun ardından 2020 MasterChef Türkiye eleme gecesinde elenen isim belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından eleme potasından çıkamayan Esra, Barbaros ve Celal arasından ilk potadan çıkan Esra oldu, onun ardında potadan çıkan Barbaros oldu ve böylelikle bu haftanın elenen ismi CELAL oldu.
Gözyaşlarına hakim olmayan Celal, 'O kadar değerli şeflersiniz ki bir baba gibi yaklaştınız bize. Yeri geldi kızdınız yeri geldi ödüllendirdiniz. Çok güzeldi her şey keşke biraz daha devam edebilseydim. Güzel şeyler öğrendim kendimi geliştirmeye devam edeceğim.' ifadelerini kullandı. Elendikten sonra duygusal anlar yaşayan Celal'i, şefler teselli etti.Somer Şef uğur getirmesi için Celal'e kolyesini verdi.
MASTERCHEF CELAL KİMDİR?
MasterChef Celal, 1994 yılında Antalya'da doğdu. Celal Sarıgül, 17 yıldır ailesi ile birlikte Kıbrıs'ta yaşamaktadır. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.