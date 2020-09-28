MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef 2020 son bölümde geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonucunda, eleme adayı olan Barbaros, Celal, Eray, Ayyüce, Özgül ve Esra bugünkü eleme gecesinde Mehmet, Danilo, Somer Şefler tarafından belirlenen Bıldırcın ana malzemesiyle yemek yaptı. Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin tadımına sunulan ürünlerin sonucunda bugünün eleme potasından çıkan isimler ÖZGÜL, ERAY, AYYÜCE oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Öte yandan eleme potasında çıkamayan yarışmacılar arasında yapılacak son oyunun ardından 2020 MasterChef Türkiye eleme gecesinde elenen isim belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından eleme potasından çıkamayan Esra, Barbaros ve Celal arasından ilk potadan çıkan Esra oldu, onun ardında potadan çıkan Barbaros oldu ve böylelikle bu haftanın elenen ismi CELAL oldu.