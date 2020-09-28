Bir süredir izleyiciler tarafından heyecanla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için bu akşam heyecan sona eriyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizide dikkat çeken tarihi detaylardan birisi de Alamut Kalesi oldu. Tarihte Hasan Sabbah'ın lideri olduğu Haşhaşiler'in karargahı haline gelen bu kalenin günümüzde hangi devletin sınırları içerisinde yer aldığı merak ediliyor. Peki, Alamut Kalesi hangi ülkededir? Hangi hükümdar yaptırmıştır? İşte Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi...

ALAMUT KALESİ HAKKINDA

Alamût Kalesi, ya da Elemût – Belde't-ûl'İkbâl (Farsça: قلعه الموت Kal'at Elemût veya الموت Elemût); Elemûtlar Nizârî Bâtınî-İsmâ'îl'îyye Devleti'nin yönetim merkezi konumunda olan ve Hazar Denizi'nin güney tarafında, Kazvin şehri sınırları içerisinde yer alan bir kaledir. Kelime mânâsı olarak "Kartal Yuvası" anlamına gelmektedir. Cüstaniler kralı Veşudan İbn-i Cüstan tarafından inşa ettirilmiştir. ("Kartalın Öğretisi" ya da "Cezalandırma Yuvası") anlamlarına gelmektedir. Ebced hesabına göre ise "Elemût" (Farsça: الموت) Hicrî 483 yılına tekâbül etmektedir, ki bu sayı kalenin Hassan-ı Sabbah tarafından zaptedildiği yıla karşılık gelmektedir. Elemût – Belde't-ûl'İkbâl, Hasan Bin Sabbah tarafında feth edilene kadar Cüstaniler'in denetimi altında kalmıştır. Sabbah'ın eline geçen kale, Haşhaşiler'in karargahı haline gelmiştir. 1256 yılında, Bağdat İşgali'ne giden Hülâgû Han komutasındaki Moğol ordusu tarafından Haşhaşileri yok etmek amacıyla ele geçirilmiş, kalede bulunan neredeyse tüm Haşhaşiler öldürülmüştür. Kale tahrip edilmiş, içinde bulunan ünlü kütüphanesi de yakılmıştır.