Ünlü ve başarılı yönetmen Jackie Chan'ın filmlerinden biri olan Çin Falı filmi bu akşam izleyicilerle buluşacak. Yayın akışında gören ve daha önce izlememiş olanlar film hakkındaki detaylı bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Başrollerinde Asian Hawk'ın yer aldığı Çin Falı filmi 2012 yılında vizyona girdiğinde de ilgiyle izlenmişti. İşte film hakkındaki detaylar…
ÇİN FALI KONUSU NEDİR?
Jackie Chan'in hem yönettiği hem de başrolünü oynadığı film, sizi Uzakdoğu'nun gizemli atmosferinde maceralı bir yolculuğa çıkarıyor. 1860 yılında Fransız ve İngiliz orduları, Çin İmparatorluğu'nun Yaz Sarayı'nda bulunan ve Chinese Zodiac olarak adlandırılan 12 bronz hayvan heykelini ele geçirmiştir. Asian Hawk (Jackie Chan) ise uzun yıllar sonunda, bu heykelleri bulup ülkesi Çin'e geri getirmekle görevlendirilir. Asian Hawk, Parisli bir kadın ve Çinli bir öğrenci ile çıktığı bu yolculuk sırasında çeşitli engellerle karşılaşacak ve ne pahasına olursa olsun görevini başarıya ulaştırmaya çalışacaktır.
ÇİN FALI OYUNCULARI KİMLER?
Jackie Chan - Asyalı Hawk
Oliver Platt - Lawrence Morgan
Qi Shu - David'in Eşi
Daniel Wu - Doktor