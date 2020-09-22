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    • Magazin
    • 22.09.2020 17:00
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    • 22.09.2020 17:00
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    ? oyuncuları kimler? Nerede, ne zaman çekildi?

    Vizyona girdiğinde izlenme rekorları kıran i bu akşam televizyon ekranlarına gelecek. İzleyiciler tarafından ? ? Sorularının yanıtları gündemde sıkça araştırmaya başladı. Özellikle aksiyon, macera filmlerini sevenlerin ilgiyle izleyeceği Çin Falı filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Çin Falı film konusu nedir?

    Ünlü ve başarılı yönetmen Jackie Chan'ın filmlerinden biri olan Çin Falı filmi bu akşam izleyicilerle buluşacak. Yayın akışında gören ve daha önce izlememiş olanlar film hakkındaki detaylı bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Başrollerinde Asian Hawk'ın yer aldığı Çin Falı filmi 2012 yılında vizyona girdiğinde de ilgiyle izlenmişti. İşte film hakkındaki detaylar…

    ÇİN FALI KONUSU NEDİR?

    Jackie Chan'in hem yönettiği hem de başrolünü oynadığı film, sizi Uzakdoğu'nun gizemli atmosferinde maceralı bir yolculuğa çıkarıyor. 1860 yılında Fransız ve İngiliz orduları, Çin İmparatorluğu'nun Yaz Sarayı'nda bulunan ve Chinese Zodiac olarak adlandırılan 12 bronz hayvan heykelini ele geçirmiştir. Asian Hawk (Jackie Chan) ise uzun yıllar sonunda, bu heykelleri bulup ülkesi Çin'e geri getirmekle görevlendirilir. Asian Hawk, Parisli bir kadın ve Çinli bir öğrenci ile çıktığı bu yolculuk sırasında çeşitli engellerle karşılaşacak ve ne pahasına olursa olsun görevini başarıya ulaştırmaya çalışacaktır.

    ÇİN FALI OYUNCULARI KİMLER?

    Jackie Chan - Asyalı Hawk

    Oliver Platt - Lawrence Morgan

    Qi Shu - David'in Eşi

    Daniel Wu - Doktor
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