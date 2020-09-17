Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 5. sezonunda Feyyaz Mettun karakteriyle dikkat çeken Burak Sergen sezon finali bölümünde diziden ayrılmıştı. Masada İlyas Çakırbeyli tarafından öldürülen Feyyaz'ın Eşkıya hikayesi böylece sona ermişti. Ünlü oyuncu Burak Sergen'in bu sezon rol alacağı dizi belli oldu. Burak Sergen yeni sezonda Sadakatsiz isimli dizide rol alacak.
BURAK SERGEN SADAKATSİZLER DİZİSİNDE!
Yeni sezonda hangi projede olacağı merak edilen ünlü oyuncunun adresi belli oldu. Burak Sergen'in yeni sezonda Sadakatsiz isimli dizide yer alacağı açıklandı.
SADAKATSİZ OYUNCULARI
Kanal D'nin heyecanla beklenen dizisi 'Sadakatsiz'in kadrosu belli oldu. Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği projede, birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Emir Taro Tekin, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum ve Gözde Seda gibi isimler, 'Sadakatsiz'de izleyici karşısına çıkacak.
BURAK SERGEN KİMDİR?
9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası tiyatro sanatçısı Semih Sergen, annesi opera sanatçısı Serap Sezer, kardeşi ise sanatçı Toprak Sergen'dir. Toprak Sergen ile anneleri farklıdır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı.1985 yılında mezun olunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.
Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanısıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Polis radyosunun kurulduğu dönemlerde ve daha sonra Radio Contact'ta kendi programını hazırlayıp sunmuştur.
Televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve devam etmektedir. Tiyatro kare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak görevler aldı.
Oyuncu ve şarkıcı Pamela Spence'le kısa süren bir evlilik yapmış. Burak Sergen, 1999 yılında kendisi gibi oyuncu olan Işıl Sergen'le evlenmiştir. Cansın (d.2009) adında bir erkek çocukları var.
Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün oynadığı "Kara Sevda" adlı dizide Zerrin Tekindor, Melisa Aslı Pamuk, Kaan Urgancıoğlu, Burak Sergen, Kürşat Alnıaçık da oynamıştır.
Son olarak Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde rol almıştır.
Ödülleri
1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında filmiyle 8. Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü
1999 - yılında Ağır Roman filmiyle CASOD En İyi Erkek Oyuncu ödülünü
2000 - yılında ise 12. Ankara Film Festivali'nde Fasulye filmiyle ile En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.
Çasot (En İyi Erkek Oyuncu): Ağır Roman
Ankara Uluslar Arası Film Festivali (Yardımcı Erkek Oyuncu): Asansör