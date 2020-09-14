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    • Magazin
    • 14.09.2020 18:27
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    • 14.09.2020 18:27
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    ! nerede ve ne zaman çekildi?

    Yıllar önce vizyona girdiğinde çok severek izlenen ve gözyaşlarına boğan zaman zaman televizyon ekranlarında da yayınlanıyor. Bu akşam yayın akışında görülen merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. Peki Babam filmi erede ve ne zaman çekildi? İşte hakkında merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    Babam filmi konusu ve oyuncuları!

    Babam filmi 2017 yılında vizyona girdi ve izlenme rekorları kırdı. Dram yüklü filmleri sevenlerin ilgiyle izleyeceği film duygusal anlar yaşatıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve kendine hayran bırakan konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Babam filmi nerede çekildi? Babam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

    BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Gelibolu, Çanakkale'de.

    BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Yusuf Tunalı sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya çalışan Yusuf Tunalı, karısı vefat edince, zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride ise atanamadığı için Yusuf'un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride'nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf'un da Arif'e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif'in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif'in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.

    BABAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Çetin Tekindor

    Melisa Şenolsun

    Berker Güven

    Erkan Kolçak Köstendil

    Cezmi Baskın

    Seray Gözler

    Ali İhsan Varol

    Ali Düşenkalkar
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