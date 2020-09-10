Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.09.2020 12:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2020 12:57
    ABONE OL

    yayınlandı! ! ?

    izleme yolları dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Atiye 2. sezon yayınlandı! Netflix’in yerli dizisi ? Göbeklitepe’de çekilen dizinin 2. sezonu 10 Eylül günü yayınlandı. Yapımda Beren Saat ve Mehmet Günsur'un yanı sıra, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Canova gibi isimler de rol alıyor. İşte, me yolları!

    takvim.com.tr
    Atiye 2. sezon yayınlandı! Atiye 2. sezon izle! Atiye 2. sezon kaç bölüm?

    Atiye 2. sezon kaç bölüm? Atiye 2. sezon izle! Merakla beklenen Netflix dizisi Atiye 2. sezon yayınlandı. 10 Eylül tarihinde yayınlanan 2. sezonla birlikte dizinin izleme yolları araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni sezonunun 8 bölüm olduğu görülüyor. Arkeolojik çalışmalarla büyük bir sırrın aydınlatılmaya çalışıldığı Atiye dizisinin ikinci sezonunda, Atiye karakteri kendi geçmişiyle olan bağları Göbeklitepe'de keşfetmeye devam ediyor.

    ATİYE 2. SEZON NASIL İZLENİR?

    Atiye 2. sezon izlemek için Netflix üyeliğinizin bulunması gerekiyor. Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar.

    3.SEZON ÇEKİLECEK

    Öte yandan dizinin 3. sezon çekimlerinin başladığını da başrol oyuncusu Beren Saat şu sözlerle duyurmuştu:

    "Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

    ATİYE KONUSU NEDİR?

    Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir.

    Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

    ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

    Beren Saat – Atiye

    Mehmet Günsür – Erhan

    Metin Akdülger – Ozan

    Melisa Şenolsun – Cansu

    Başak Köklükaya – Serap

    Civan Canova – Mustafa

    Meral Çetinkaya – Zühre

    Hazal Türesan – Hannah

    Cezmi Baskın – Öner

    Tim Seyfi – Serdar
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Atiye 2. sezon yayınlandı! Atiye 2. sezon izle! Atiye 2. sezon kaç bölüm?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri