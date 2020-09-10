Atiye 2. sezon yayınlandı! Atiye 2. sezon izle! Atiye 2. sezon kaç bölüm?

Atiye 2. sezon kaç bölüm? Atiye 2. sezon izle! Merakla beklenen Netflix dizisi Atiye 2. sezon yayınlandı. 10 Eylül tarihinde yayınlanan 2. sezonla birlikte dizinin izleme yolları araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni sezonunun 8 bölüm olduğu görülüyor. Arkeolojik çalışmalarla büyük bir sırrın aydınlatılmaya çalışıldığı Atiye dizisinin ikinci sezonunda, Atiye karakteri kendi geçmişiyle olan bağları Göbeklitepe'de keşfetmeye devam ediyor.
ATİYE 2. SEZON NASIL İZLENİR?
Atiye 2. sezon izlemek için Netflix üyeliğinizin bulunması gerekiyor. Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar.
3.SEZON ÇEKİLECEK
Öte yandan dizinin 3. sezon çekimlerinin başladığını da başrol oyuncusu Beren Saat şu sözlerle duyurmuştu:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."
ATİYE KONUSU NEDİR?
Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir.
Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.
ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Beren Saat – Atiye
Mehmet Günsür – Erhan
Metin Akdülger – Ozan
Melisa Şenolsun – Cansu
Başak Köklükaya – Serap
Civan Canova – Mustafa
Meral Çetinkaya – Zühre
Hazal Türesan – Hannah
Cezmi Baskın – ÖnerTim Seyfi – Serdar