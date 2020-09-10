İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Atiye dizisinin ikinci sezonu bugün yayınlandı. İkinci sezon ilk sezonda olduğu toplam sekiz bölümden oluşuyor. Başrollerinde Mehmet Günsür, Beren Saat ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonunun olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Atiye 2. sezon nasıl izlenir? Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair detaylar...

ATİYE 2. SEZON NASIL İZLENİR?

Atiye 2. sezon izlemek için Netflix üyeliğinizin bulunması gerekiyor. Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar.