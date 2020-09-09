Çarşamba akşamlarının çok sevilen dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezon heyecanı başladı. Kuruluş Osman'a şu ana kadar Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Kanbolat Görkem Arslan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya katıldı. Heyecanla beklenen dizinin 2. sezon tanıtımı ATV ekranlarında yayınlandı. Fragman daha şimdiden çok konuşulacağa benziyor. İşte Kuruluş Osman 2. yeni sezon fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Bozdağ Film'in sosyal medya yapılan açıklamada "Beklenen an geldi! Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı bu akşam ATV Ana Haber ve sosyal medya hesaplarımızda!" denildi.