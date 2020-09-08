Severek izlenen Çukur dizisi 4.sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Yamaç Koçovalı'nın Arık Böke Erdenet ile yüzleşmesi ve vurulması heyecan yarattı. Hemen sonrasınsa izleyiciler Yamaç Koçovalı öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur dizisinden ayrıldı mı? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sorgulamaya başladı. Diğer yandan Aras Bulut İynemli kimdir? Araştırmaları da başladı.
YAMAÇ KOÇAVALI ÇUKUR'DAN AYRILIYOR MU?
Çukur'un 94. bölümünde Cumali kendisine verilen bilgisayarda babası ile ilgili gerçeği öğreniyor. Babasının Yamaç tarafından öldürüldüğünü öğrenen Cumali kahveyi birbirine katıyor. O sırada Yamaç'ın kahveye gelmesi ise işleri çığırından çıkartıyor. Cumali silahını eline alarak 3 el ateş ediyor ve Yamaç yere yığılıyor. Yamaç'ın akıbeti önümüzdeki bölümlerde belli olacak.
Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?
Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu.
Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.
2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir. 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile LGBT temalı "Tamam mıyız ?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.
2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Günümüzde Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmaktadır. Bu dizide Sarp karakterini canlandırmaktadır.