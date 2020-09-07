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    • Magazin
    • 07.09.2020 10:34
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    • 07.09.2020 10:34
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    , kaç yaşında? , mesleği ne?

    TV8’in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef Türkiye birbirinden iddialı yarışmacıları ile dikkat çekiyor. Bu yarışmacılardan biri olan , kaç yaşında? Emir’in bireysel dokunulmazlık kazanması ve ismini söylemesinden dolayı eleme potasına giren Gülşah Suna elenerek hayallerine veda etti. Peki , mesleği ne?

    Masterchef Gülşah kimdir, kaç yaşında?

    Dün akşamki Masterchef bölümünde yine bir eleme heyecanı yaşandı. Birçok defa eleme potasına giren Gülşah bu kez en az oyu alarak elenen isim oldu. Bu gelişme üzerine Masterchef Gülşah kimdir, kaç yaşında? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Hayat hikayesiyle de dikkat çeken Masterchef Gülşah hakkında bilgileri derledik

    MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?

    Gülşah Suna, 28 yaşında at antrenörü. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Geçen sene de MasterChef'e katılmış fakat ilk turda çok konuştuğu için yemeğe koyması gereken köfteyi tavada unutmuş ve bu yüzden şeflerden hayır oyu almış.
    MasterChef Türkiye'de şansını bir kez daha deneyen Gülşah Suna "Yemek yapmak bir sanattır. Ben iyi bir sanatçı olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sene şefler lezzetimi beğenirler ve iyi bir tabak çıkartmışımdır." dedi.
    Gülşah Suna, tahin soslu şinitzel, patates püresi, vişneli salata yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef hayır oyu aldı. Şeflerden iki evet oyu alan Gülşah Suna, MasterChef'te ikinci tura geçmeyi başardı.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Uğur
    Emir
    Duygu
    Eray
    Gülşah (Elendi)
    Ebru
    Ayyüce

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Özgül
    Barbaros
    Furkan
    Tanya
    Esra
    Serhat
    Celal
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