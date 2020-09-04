Masterchef yeni sezonuna bomba gibi başladı ve her bölümü ayrı bir heyecanla sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef 2020'de birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor. Peki her gün yayınlanan Masterchef bu akşam neden yok? Fragmanı da yayınlanan, ünlülüleri konuk edecek olan Masterchef Türkiye yeni bölüm hangi gün izlenecek?