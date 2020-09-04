Masterchef yeni sezonuna bomba gibi başladı ve her bölümü ayrı bir heyecanla sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef 2020'de birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor. Peki her gün yayınlanan Masterchef bu akşam neden yok? Fragmanı da yayınlanan, ünlülüleri konuk edecek olan Masterchef Türkiye yeni bölüm hangi gün izlenecek?
MASTERCHEF NEDEN YOK?
MasterChef Türkiye'nin 46. Bölümü ertelendi. 4 Eylül Cuma akşamı başlayacak olan yeni dizi "Kırmızı Oda" nedeniyle MasterChef'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Yarışma 5 Eylül Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
MasterChef'e 46. Bölümde usta oyuncular Serdar Gökhan, Erhan Yazıcıoğlu Oya Başar ve Selda Alkor konuk olacak.
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
En sok dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef'te şefler yarışmacılardan 5 çeşit yemek yapmalarını istedi. 45 dakika süren yaratıcılık oyununu kaybeden 3-2'lik skorla mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Tom Yum Goong çorbasını yapmaya çalışan yarışmacılardan biri dokunulmazlığın sahibi oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dört yarışmacının tabağını başarılı bulan şefler, Berker, Tanya, Celal ve Barbaros arasından en iyi tabağı seçti. Şeflerin ortak kararıyla Tom Yum Goong çorbasını en iyi yapan Barbaros dokunulmazlığın sahibi oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Barbaros elemeye MasterChef'e yeni katılan Berker'i gönderdi.Mavi takım arasında yapılan oylamanın ardından en fazla oyu alan yarışmacı Ebru oldu ve haftanın 4. eleme adayı seçildi.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
Emir
Berk (elendi)
Duygu
Eray
Gülşah (Eleme adayı)
Ebru
Ayyüce
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Özgül (Kaptan)
Barbaros
Furkan
Tanya
Esra
Serhat
Celal