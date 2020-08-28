





Joe Robert Cole ve Ryan Coogler'in yazdığı hikayeye göre ihanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak için müttefiklerini bir araya getirip, Kara Panther'in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.

Black Panther filmi, 2019'daki Oscar ödüllerinde "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında ilk sıraya girmiş ve törenin en çok ödül kazanan yapımlarından oldu.



CHADWİCK BOSEMAN KİMDR?

Boseman Güney Carolina'da, her ikisi de Afrikalı Amerikalı olan Carolyn Leroy Boseman'nın çocuğu olarak doğup büyüdü. Annesi bir hemşireydi ve babası bir tekstil fabrikasında çalışarak döşemecilik işini yönetiyordu. Boseman 1995 yılında T. L. Hanna Lisesi'nden mezun oldu. İlk yılında ilk oyunu Crossroads'u yazdı ve bir sınıf arkadaşı vurularak öldürüldükten sonra okulda bu oyununu sahneledi.



Boseman, Marvel Sinematik Evreni'nde karakter olarak kullanılmadan önce Kara Panter olmak için dua ettiğini belirtmişti.