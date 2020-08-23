MasterChef her akşam TV8 ekranlarında izleniyor. Yeni sezonuna bomba gibi başlayan yarışmayı yeni izleyenler kırmızı ve mavi takımın yanı sıra siyah önlüklü yarışmacıları görünce şaşırdı. Peki MasterChef siyah önlük ne anlama alıyor? MasterChef siyah önlük giyen yarışmacılar kimler? İşte merak edilenler…