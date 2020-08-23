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    • Magazin
    • 23.08.2020 12:15
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    • 23.08.2020 12:15
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    ? Ne anlama geliyor?

    Gündemde en çok araştırılanlar arasında ? Sorusunun yanıtı yer alıyor. TV8’in severek izlenen yarışması MasterChef Türkiye’de kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmaların yanı sıra siyah önlük giyenler de var. MasterChef Türkiye’yi yeni izlemeye başlayanlar siyah önlüğün ne anlama geldiğini merak ediyor. İşte cevabı…

    MasterChef siyah önlük ne demek?

    MasterChef her akşam TV8 ekranlarında izleniyor. Yeni sezonuna bomba gibi başlayan yarışmayı yeni izleyenler kırmızı ve mavi takımın yanı sıra siyah önlüklü yarışmacıları görünce şaşırdı. Peki MasterChef siyah önlük ne anlama alıyor? MasterChef siyah önlük giyen yarışmacılar kimler? İşte merak edilenler…

    MASTERCHEF SİYAH ÖNLÜK NE DEMEK?

    MasterChef siyah önlük eleme potasına giren yarışmacıları gösteriyor. Haftanın eleme adayları Celal, Esra, Eray, Sedat ve Duygu oldu. Bu yarışmacılar Masterchef Türkiye yeni sezonunun ilk eleme adayları olma özelliğini taşıyor.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

    Ayyüce (Kaptan) - (Eleme Adayı)
    Serhat (Bireysel dokunulmazlık)
    Barbaros
    Duygu (Eleme Adayı)
    Uğur
    Furkan
    Sedat (Eleme adayı)
    Celal (Eleme adayı)

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

    Tanya (Kaptan)
    Emir
    Berk
    Esra (Eleme adayı)
    Ebru
    Eray (Eleme adayı)
    Özgül
    Gülşah
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