MasterChef her akşam TV8 ekranlarında izleniyor. Yeni sezonuna bomba gibi başlayan yarışmayı yeni izleyenler kırmızı ve mavi takımın yanı sıra siyah önlüklü yarışmacıları görünce şaşırdı. Peki MasterChef siyah önlük ne anlama alıyor? MasterChef siyah önlük giyen yarışmacılar kimler? İşte merak edilenler…
MASTERCHEF SİYAH ÖNLÜK NE DEMEK?
MasterChef siyah önlük eleme potasına giren yarışmacıları gösteriyor. Haftanın eleme adayları Celal, Esra, Eray, Sedat ve Duygu oldu. Bu yarışmacılar Masterchef Türkiye yeni sezonunun ilk eleme adayları olma özelliğini taşıyor.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Ayyüce (Kaptan) - (Eleme Adayı)
Serhat (Bireysel dokunulmazlık)
Barbaros
Duygu (Eleme Adayı)
Uğur
Furkan
Sedat (Eleme adayı)
Celal (Eleme adayı)
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tanya (Kaptan)
Emir
Berk
Esra (Eleme adayı)
Ebru
Eray (Eleme adayı)
Özgül
Gülşah