TV8'in gündüz kuşağında hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde puanlar verildi. Kemal Doğulu yaz tatili yapamadığı için bu hafta programda yok, diğer jüriler puanlamalarını yapmaya devam ediyor. Peki bugün en yüksek ve en düşük puanı alan yarışmacılar hangileri oldu? 18 Ağustos Salı Doya Doya Moda puanlamasını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
18 AĞUSTOS PUAN DURUMU
Birben ve Sabiha 15 puan ile günün birinciliğini paylaştılar.
Rümeysa:11
İmani:9
Rabia:4
Nur:4
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
72 puanla haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi bilekliği taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Sabiha ve Ayten girdi. Potadan ilk kurtulan Sabiha oldu. Elenen isim ise Ayten deseler de sonrada Kemal Doğulu kendisini elemeyeceklerini bir şans daha verdiklerini söyledi.
DOYA DOYA MODA İMANİ KİMDİR?
İmani Dolar, 23 yaşında aslen Mersinli ancak Bursa'da doğdu. 20 senedir İstanbul'da olan İmani Dolar, 5 senedir estetisyenlik yapıyor. Farklı stiliyle adından söz ettirecek olan İmani Dolar, "Rakiplerim benden korkmalılar. Hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok fazla güveniyorum, onların da bunu çok kısa zamanda anlayacaklarını düşünüyorum. Buraya birinci olmaya geldim." Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben Çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.