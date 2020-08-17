TV8'de hafta içi her gün yayınlanan Masterchef Türkiye bugünden itibaren ana kadrosuyla asıl yarışa başlayacak. İlgiyle izlenen Masterchef Türkiye yarışmacılarından biri de Berk İlter oldu. Önlüğü boynuna takmayı başaran Masterchef Türkiye yarışmacısı Berk İlter'in kaç yaşında olduğu, mesleği, eğitimi gibi sıkça araştırılan konuları haberimizin içeriğinde derledik.
MASTERCHEF 11. ADAY YARIŞMACI BERK OLDU!
MasterChef 11. aday yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan isim en iyi tabağı çıkaran BERK oldu.
Berk İlter, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.
BERK İLTER KİMDİR?
Masterchef Berk İlter 13 yaşından beri meslekte. 20 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aslen Tokatlı. Yurt dışında eğitim aldı.
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
Ana kadroya giren ilk 10 yarışmacı şu şekilde;
Serhat,
Duygu,
Özgül,
Emir,
Ayyüce,
Sedat,
Esra,
Furkan,
Barbaros
Tanya
Berk
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.