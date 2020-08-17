"İŞİMİ ÇOK ÖZLEDİM"



Gözde Kansu: "Bu program bana teklif edildiğinde 40 günlük bebekti. Bir baktım 300 küsur bölüm oldu. Fakat ben mesleğimi, tiyatro sahnelerini özledim. Benim dizi setlerine dönmem gerekiyor, çünkü çok özledim işimi. İzninizi istiyorum, benden bu kadar."



GÖZDE KANSU KİMDİR?



Gözde Kansu 23 Ağustos 1980 İzmir doğumlu oyuncudur. Kansu'nun oyunculuk ve sanat dünyasına girişini değerlendirmek gerekirse çocukluğunda başlamıştır bu kariyeri. Çünkü doğduğundan kısa bir süre sonra vücudunun çok esnek olmasından dolayı ailesi korkup onu doktora götürmüştür. Doktor hemen bale kursu alması konusunda tavsiye vermiştir ve böylelikle kendini kısa süre içerisinde bale resitallerinde bulmuştur güzel oyuncu. Bu dönemden sonra okul ile değil de çeşitli sanat dalları olan; bale, müzik ve tiyatro gibi alanlarla ilgilenmeye başlayan Kansu eğitim hayatı boyunca kendini bu alanlarda geliştirmiştir. Daha sonra tiyatroya yönelmeye başlayan güzel oyuncu sınavlarını araştırıp girmiştir.