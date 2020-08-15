Nisan ayının son günlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara erken veda ederek sezon finali yaptı. Sezon finali bölümünde yaşanan gelişmeler anbean takip edilirken Feyyaz ve Samuel'in hain planları Hızır, Tipi, Haşmet ve Tufan'ın kurduğu ortak plan sayesinde bozuldu. İlyas ve Behzat masada Samuel ve Feyyaz'ı öldürerek büyük bir tehditi sonlandırdı. Yeni sezonu bekleyen izleyiciler dizide sürekli adı geçen ancak henüz gözükmeyen Dahlan'ı Kurtlar Vadisi'nden bir ismin canlandırmasını istiyor.

EDHO 6. SEZONDA MASAYA DAHLAN SÜRPRİZİ

Yeni sezonu bekleyen izleyiciler dizide sürekli adı geçen ancak henüz gözükmeyen Dahlan'ı Kurtlar Vadisi'nden bir ismin canlandırmasını istiyor. İzleyiciler özellikle Dahlan'ı Kurtlar Vadisi Pusu'ya İskender Büyük karakteriyle damgasını vuran Musa Uzunlar'ın ya da Ersoy Ulubey karakterini canlandıran Ümit Acar'ın oynaması yönünde talep de bulunuyor.