TV8'in sevilen büyük beden stil yarışması Doya Doya Moda'da yine heyecan, gerginlikler bir aradaydı. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada günün en düşük ve en yüksek puanlarını hangi yarışmacılar aldı. 13 Ağustos Perşembe Doya Doya Moda birincisi ve günün sonuncusu kimler oldu? Yarın ise heyecanla beklenen Doya Doya Moda haftanın finali gerçekleşecek ve haftanın en düşük puanını alan elenecek.
DOYA DOYA MODA GÜNÜN PUANLAMASI
Doya Doya Moda Birben 19 puan ile günün birincisi oldu.
Nur:8
Rümeysa:8
Sabiha:5
İmani:10
Rabia:13
Ayten:9
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (31 TEMMUZ)
86 puanla haftanın birincisi olan isim Rümeysa Buyuran oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına İmani, Rumeysa, Birben ve Sanaz girdi. En düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Sanaz oldu.
DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?
Aslen Kayserili olan ancak doğup büyüdüğü şehirden, İstanbul'dan Doya Doya Moda'ya katılan Ayşenur İşlek, 1998 doğumlu. 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Nur İşlek, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle dile getirmişti: "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.
DOYA DOYA MODA İMANİ KİMDİR?
İmani Dolar, 23 yaşında aslen Mersinli ancak Bursa'da doğdu. 20 senedir İstanbul'da olan İmani Dolar, 5 senedir estetisyenlik yapıyor. Farklı stiliyle adından söz ettirecek olan İmani Dolar, "Rakiplerim benden korkmalılar. Hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok fazla güveniyorum, onların da bunu çok kısa zamanda anlayacaklarını düşünüyorum. Buraya birinci olmaya geldim." Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.