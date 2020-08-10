Kuruluş Osman yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kırıyor. İlk sezonu heyecanlı bir şekilde final yapan dizinin yeni sezon bekleyişi de başladı. Peki Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı? Diğer merak edilen konu ise Turgut Alp ve Ertuğrul Bey'in Kuruluş Osman'a yeniden katılıp katılmayacağı oldu. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?
ATV'de Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisi olmasıyla fırtınalar esecek. İzleyiciler sezon için geri sayım devam ederken Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin ve sadık alplerinden Turgut Alp'in kadroya dahil olup olmayacağını merak ediyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda yer alan bazı alpleri canladıracak oyuncuların kadroya katılması için heyecan sürüyor. Ancak henüz konu hakkında resmi açıklama yapılmadı. Kuruluş Osman yeni sezon tarihi de henüz netleşmedi.
ERTUĞRUL BEY DİZİYE DÖNECEK Mİ?
İzleyiciler dizide Ertuğrul Bey'i yine Engin Altan Düzyatan'ın canlandırmasını bekliyordu. Ancak dizinin sezon finalinden önce Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A GELECEK Mİ?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Sofia ve seçkin savaşçı birliğini saf dışı bırakan ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için yaptığı planla başta Sofia olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Sofia'nın yardım talep ettiği Aya Nicola'nın şövalyelerinin kılığına girerek kaleye sızmayı başaran Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmeyi başardı. Savaş sırasında Osman Bey de Sofia'nın cezasını kesti... Aksiyon yüklü savaş sahneleri ile büyük beğeni toplayan 'Kuruluş Osman'ın sezon finali, #ZaferGünü etkiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.