KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV'de Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisi olmasıyla fırtınalar esecek. İzleyiciler sezon için geri sayım devam ederken Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin ve sadık alplerinden Turgut Alp'in kadroya dahil olup olmayacağını merak ediyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda yer alan bazı alpleri canladıracak oyuncuların kadroya katılması için heyecan sürüyor. Ancak henüz konu hakkında resmi açıklama yapılmadı. Kuruluş Osman yeni sezon tarihi de henüz netleşmedi.

ERTUĞRUL BEY DİZİYE DÖNECEK Mİ?



İzleyiciler dizide Ertuğrul Bey'i yine Engin Altan Düzyatan'ın canlandırmasını bekliyordu. Ancak dizinin sezon finalinden önce Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A GELECEK Mİ?



Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.