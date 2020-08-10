TV8'in hafta için gündüz kuşağında yayınlanan ve 42 beden üstü yarışmacıların stillerini sergilediği Doya Doya Moda'da bugünün en yüksek ve en düşük puanını alan yarışmacılar hangileri oldu? Geçtiğimiz Cuma günü bir kişi yarışmadan elenirken bir kişi ise haftanın en yüksek puanıyla altın bilekliğin sahibi oldu. Peki 10 Ağustos Pazartesi Doya Doya Moda puanlaması nasıl oldu?
DOYA DOYA MODA GÜNÜN PUAN DURUMU
Doya Doya Moda Nur 14 puan ile günün birincisi oldu.
Birben:5
Rümeysa:11
Sabiha:10
İmani:10
Rabia:5
Eda:5
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (31 TEMMUZ)
86 puanla haftanın birincisi olan isim Rümeysa Buyuran oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına İmani, Rumeysa, Birben ve Sanaz girdi. En düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Sanaz oldu.
DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?
Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.
DOYA DOYA MODA İMANİ KİMDİR?
İmani Dolar, 23 yaşında aslen Mersinli ancak Bursa'da doğdu. 20 senedir İstanbul'da olan İmani Dolar, 5 senedir estetisyenlik yapıyor. Farklı stiliyle adından söz ettirecek olan İmani Dolar, "Rakiplerim benden korkmalılar. Hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok fazla güveniyorum, onların da bunu çok kısa zamanda anlayacaklarını düşünüyorum. Buraya birinci olmaya geldim." Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.