Ümit Kantarcılar'ın sunuculuğunu yaptığı Apartmanlar Yarışıyor TV8'de başlıyor. Fragmanlarıyla büyük heyecan uyandıran yarışmanın formatı belli oldu, farklı bir lezzet yarışması izlenecek. TV8 Apartmanlar Yarışıyor formatının nasıl olduğu bilgisini de derledik. Ayrıca merak edenler için TV8 Apartmanlar Yarışıyor sunucusu Ümit Kantarcılar'ın hayatı hakkında bilgileri de paylaştık.
APARTMANLAR YARIŞIYOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Apartmanlar Yarışıyor yarın saat 16:15'te TV8'de başlayacak ve hafta içi her gün yayınlanacak.
TV8'İN YENİ YARIŞMASININ FORMATI NASIL OLACAK?
En iyi yemeği ben yaparım diyenler kendi apartmanından takım kurup sofra hazırlayacaklar. Karşı apartmana rakip olacaklar. En güzel yemeği yapan apartman büyük ödülün sahibi olacak.
ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Ümit İbrahim Kantarcılar'dır. Oyunculuğa okul tiyatrosunda başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'na geçti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Ümit Kantarcılar, özellikle Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Ceyhun karakteri ile tanınmış aynı süreçte ise Kızlar ve Anneleri isimli yarışma programını sunmuştur.
Kendisi gibi oyuncu olan Gamze Topuz ile 2014 yılında evlenenen Ümit Kantarcılar'ın bu evlilikten Elis Naz adında bir kızı bulunmaktadır.
Rengarenk, Şehrin Melekleri, Babalar Ve Evlatlar, Pis Yedili, Çakıl Taşları, Yerden Yüksek, Küçük Sırlar ve İki Aile dizilerinde rol alan Ümit Kantarcılar, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Ümit Kantarcılar, 1.88 metre boyunda, 81 kilo ve Terazi burcudur.
Tiyatro oyunları :
Midirfillik : Mehmet Akan – Antalya Belediye Tiyatrosu
Sahte Kahramanlar – Antalya Belediye Tiyatrosu
Düdüklü Kıymalı Bamya – Antalya Belediye Tiyatrosu
Artiz Mektebi – Müjdat Gezen Konservatuar
Yarışmalar Kabare- Müjdat Gezen Konservatuar
Gazinoda Aşk Başkadır – Müjdat Gezen Konservatuar
Tanımadığım Adamlar – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
İçimdeki Timsah – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
Ben Eskiden Küçüktüm – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
Bir Sen Kaldın Yalnızlık Gelince – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
Yalı Çapkını (Stand up) – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
İki İleri Bir Geri – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
Bilgiozetim.com – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
Rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Vuslat (Kerem) (TV Dizisi)
2017 – Kanatsız Kuşlar (Onur) (TV Dizisi)
2016 – Kaçın Kurası (Aras) (TV Dizisi)
2015 – Şehrin Melekleri (Gürkan Akad) (TV Dizisi)
2012 – Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)
2012 – 2013 – Pis Yedili (Ceyhun) (TV Dizisi)
2010 – Çakıl Taşları (Ekrem) (TV Dizisi)
2010 – 2011 – Yerden Yüksek ((Anıl) TV Dizisi)
2010 – 2011 – Küçük Sırlar (Erkan) (TV Dizisi)
2006 – İki Aile (Can) (TV Dizisi)
2006 – Hayat Türküsü (Cengiz) (TV Dizisi)