YILAN KADINI ÖZELLİKLERİ

Güvenli ortamları sever, güvene ihtiyaç duyar. Tembeldir, kendisini geliştirmek yerine hazıra konup, kendini geliştiren bir erkek arar.

Tutkulu bir kadındır.

toplumsal kurallara verdiği önem, Hırslı olmasına rağmen, çalışkan değil ve zekasını tam olarak kulllanmayı sevmez. Ama etrafında entellektüel olarak görünür. Öyle sanılması da hoşuna gider.

YILAN ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Nazik ve stratejiktir.Herkese nasıl davranması gerektiğini bilir.Aşka düşkün ve yoğun bir şekilde duygusallık yaşayan bir adamdır.

Çok ilerleyemez korkaktır.Kolay güvenmez.Zenginleşmek ister ama çok istikrarlıdır.